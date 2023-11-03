Радник Джорджи Мелоні подав у відставку після дзвінка пранкерів з РФ, — хто ще став їхніми жертвами

Прем'р-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Дипломатичний радник прем'єрки Італії Франческо Марія Тало подав у п'ятницю у відставку після інциденту з дзвінком кремлівських пранкерів. Повідомляється, що це могла бути робота російського дуету Лексуса та Вована, які довго практикують такі речі у відношенні світових лідерів.

Про це повідомляє ANSA з посиланням на прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні.

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За словами Мелоні, цей інцидент продемонстрував "поверховість" з боку її дипломатичного офісу, оскільки Тало взяв всю провину за інцидент на себе.

"До дзвінка поставилися недбало", — заявила політикиня.

За повідомленням Bloomberg, в цій справі може фігурувати дует двох російських пранкерів Лексуса (Олексія Столярова) та Вована (Володимира Кузнєцова), які зробили кар’єру, обдурюючи іноземних політиків та інших відомих діячів в ганебних телефонних дзвінках, які потім оприлюднили на підконтрольному Кремлю телебаченні в Росії.

Жертви Лексуса та Вована: що відомо

Володимир "Вован" Кузнєцов (ліворуч) та Олексій "Лексус" Столяров (праворуч). Джерело: Contributor

Дзвінок італійській політикині не єдиний у списку пранкерів. Протягом декількох років їхніми жертвами стали:

ексканцлер Німеччини Ангела Меркель;

президент Франції Еммануель Макрон;

експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон;

президент Польщі Анджей Дуда;

президент Туреччини Реджеп Ердоган;

самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Журналісти видання припускають, що можливо дует діє під протекцією директора ФСБ Олександра Бортнікова, оскільки протоколи шифрування телефонних ліній світових лідерів не під силу зламати нікому з користувачів Інтернету. Сам же дует зв'язки зі спецслужбами РФ спростовує.

Нагадаємо, що 18 вересня поточного року дует пранкерів зателефонував італійській політикині від імені голови Африканського союзу, президента Союзу Коморських Островів Азалі Ассумані. Під час розмови Мелоні, зокрема, натякнула на втому від війни в Україні та сказала, що незабаром треба буде "знаходити вихід".

"У мене є кілька ідей, як вирішити цю ситуацію. Але я чекаю слушного моменту, щоб викласти їх на стіл", — заявила італійська прем’єрка під час розмови з пранкерами.

Також не так давно повідомлялося, що колишнього чоловіка політикині Андреа Джамбруно звільнили з посади телеведучого італійського каналу Mediaset Rete4, через непристойні висловлювання, які просочилися в прямий етер.