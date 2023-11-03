Советник Джорджи Мэлони подал в отставку после звонка пранкеров из РФ, — кто еще стал их жертвами

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Дипломатический советник премьера Италии Франческо Мария Тало подал в пятницу в отставку после инцидента со звонком кремлевских пранкеров. Сообщается, что это могла быть работа российского дуэта Лексуса и Вована, долго практикующих такие вещи в отношении мировых лидеров.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

Читайте также:

Сотрудничество Лексуса и Вована с ФСБ

По словам Мелони, этот инцидент продемонстрировал "этажность" со стороны ее дипломатического офиса, поскольку Тало взял всю вину за инцидент на себя.

"К звонку отнеслись небрежно", — заявила политика.

По сообщению Bloomberg, в этом деле может фигурировать дуэт двух российских пранкеров Лексуса (Алексея Столярова) и Вована (Владимира Кузнецова), сделавших карьеру, обманывая иностранных политиков и других известных деятелей в позорных телефонных звонках, которые затем публиковались на пропагандистских телеканалах России.

Жертвы Лексуса и Вована: что известно

Владимир "Вован" Кузнецов (слева) и Алексей "Лексус" Столяров (справа). Источник: Contributor

Звонок итальянскому политику не единственный в списке пранкеров. В течение нескольких лет их жертвами стали:

экс-канцлер Германии Ангела Меркель;

президент Франции Эммануэль Макрон;

экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон;

президент Польши Анджей Дуда;

президент Турции Реджеп Эрдоган;

самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Журналисты издания предполагают, что дуэт может действовать под патронатом директора ФСБ Александра Бортникова, поскольку протоколы шифрования телефонных линий мировых лидеров не может взломать никто из пользователей Интернета. Сам же дуэт свои связи со спецслужбами РФ опровергает.

Напомним, что 18 сентября текущего года дуэт пранкеров позвонил по телефону итальянскому политику от имени главы Африканского союза, президента Союза Коморских Островов Азали Ассумани. Во время разговора Мелони, в частности, намекнула на усталость от войны в Украине и сказала, что вскоре нужно будет "находить выход".

"У меня есть несколько идей, как разрешить эту ситуацию. Но я жду подходящего момента, чтобы выложить их на стол", — заявила итальянский премьер во время разговора с пранкерами.

Также не так давно сообщалось, что бывшего мужа Джорди Мелони Андреа Джамбруно уволили с должности телеведущего итальянского канала Mediaset Rete4, из-за непристойных высказываний, которые просочились в прямой эфир.