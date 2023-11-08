Радник Нетаньягу розповів про плани Ізраїлю на сектор Гази після перемоги над ХАМАС

ЦАХАЛ у секторі Гази. Фото: Reuters

Ізраїль не планує "постійної окупації" сектора Гази після війни з бойовиками ХАМАС. Проте на території ЦАХАЛ буде нести "загальну відповідальність за безпеку".

Про це пише CNN.

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"Я думаю, що можна було б очікувати чогось більш рухливого, більш гнучкого, коли ми зможемо входити і виходити за потреби, щоб упоратися із ситуацією з безпекою. Ми не говоримо про будь-яку безперервну окупацію сектора Гази", — сказав радник прем'єр-міністра Ізраїлю Марк Регев.

Раніше Нетаньяху казав, що Ізраїль буде нести "загальну відповідальність за безпеку" в Газі протягом невизначеного періоду після закінчення війни.

"Ми повинні розрізняти присутність безпеки та політичний контроль", — прокоментував Регев.

За його словами, коли війна закінчиться перемогою над ХАМАС, дуже важливо, щоб не було відродження терористичного руху в Газі.

"Немає сенсу робити це і просто повертатися до початкової точки. Ізраїльські сили безпеки повинні бути присутніми, але це не означає, що Ізраїль окупує Газу, це не означає, що Ізраїль буде керувати жителями Гази", — додав радник.

Нагадаємо, що Україні вдалося евакуювати із сектору Гази першу групу із 43 своїх громадян. Наразі вони перебувають на території Єгипту та в безпеці.