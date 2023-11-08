Советник Нетаньяху рассказал о планах Израиля на Сектор Газа после победы над ХАМАС

ЦАХАЛ в секторе Газа. Фото: Reuters

Израиль не планирует "постоянную оккупацию" Сектора Газа после войны с боевиками ХАМАСа. Однако на территории ЦАХАЛ будет нести "общую ответственность за безопасность".

Об этом пишет CNN.

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"Я думаю, что можно было бы ожидать чего-то более подвижного, более гибкого, когда мы сможем входить и выходить при необходимости, чтобы справиться с ситуацией с безопасностью. Мы не говорим о какой-либо непрерывной оккупации Сектора Газа", — сказал советник премьер-министра Израиля Марк Регев.

Ранее Нетаньяху сказал, что Израиль будет нести "общую ответственность за безопасность" в Газе в течение неопределенного периода после окончания войны.

"Мы должны различать присутствие безопасности и политический контроль", — прокомментировал Регев.

По его словам, когда война закончится победой ХАМАС, очень важно, чтобы не было возрождения террористического движения в Газе.

"Нет смысла делать это и просто возвращаться к исходной точке. Израильские силы безопасности должны присутствовать, но это не значит, что Израиль оккупирует Газу, это не означает, что Израиль будет управлять жителями Газы", — добавил советник.

Напомним, что Украине удалось эвакуировать из сектора Газа первую группу из 43 граждан. Они находятся на территории Египта и в безопасности.