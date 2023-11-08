Советник Нетаньяху рассказал о планах Израиля на Сектор Газа после победы над ХАМАС
Израиль не планирует "постоянную оккупацию" Сектора Газа после войны с боевиками ХАМАСа. Однако на территории ЦАХАЛ будет нести "общую ответственность за безопасность".
Об этом пишет CNN.
Планы Израиля на Сектор Газа после войны
"Я думаю, что можно было бы ожидать чего-то более подвижного, более гибкого, когда мы сможем входить и выходить при необходимости, чтобы справиться с ситуацией с безопасностью. Мы не говорим о какой-либо непрерывной оккупации Сектора Газа", — сказал советник премьер-министра Израиля Марк Регев.
Ранее Нетаньяху сказал, что Израиль будет нести "общую ответственность за безопасность" в Газе в течение неопределенного периода после окончания войны.
"Мы должны различать присутствие безопасности и политический контроль", — прокомментировал Регев.
По его словам, когда война закончится победой ХАМАС, очень важно, чтобы не было возрождения террористического движения в Газе.
"Нет смысла делать это и просто возвращаться к исходной точке. Израильские силы безопасности должны присутствовать, но это не значит, что Израиль оккупирует Газу, это не означает, что Израиль будет управлять жителями Газы", — добавил советник.
Напомним, что Украине удалось эвакуировать из сектора Газа первую группу из 43 граждан. Они находятся на территории Египта и в безопасности.
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