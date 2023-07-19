Речник Держдепу США про розрив зернової угоди: Росія отримує рекордні прибутки

Речник Державного департаменту США Метью Міллер. Фото: скріншот з відео Держдепу

Днями Росія в односторонньому порядку розірвала зернову угоду. Після чого держава-терорист продовжила експортувати власне продовольство, отримуючи за це рекордні прибутки.

Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, передає Укрінформ.

Читайте також:

Як на світ впливає розрив зернової угоди

Як зазначив Меттью Міллер, відмова РФ від участі у зерновій угоді — останній удар по постачаннях продовольства у світі. Адже росіяни, як справжні терористи, після розірвання договору вже за кілька годин запустили ракети та ударні безпілотники по Одеському порту.

До того ж Міллер заявив, що речник Путіна пригрозив безпеці українських суден, які намагатимуться доправити продовольство міжнародними водами. А це в свою чергу відобразиться не тільки на українцях.

"Очевидно, що Росія продовжує використовувати продовольство як зброю війни. Цього разу це вплине не лише на жителів України, а й на світові пропозиції та ціни продуктів харчування", — наголосив Міллер.

Водочас Росія в цій ситуації облаштувалась цілком комфортно і вигідно. Адже попри брехню Кремля, ООН разом із ЄС, Британією і США докладали зусиль, аби РФ могла експортувати своє продовольство. Міллер нагадав, що країни G7 не накладали жодних санкцій на експорт російських продуктів та добрив.

До того ж через російське вторгнення в Україну ціни на продовольство у світі зросли на 22%. А за словами Міллера, за минулу добу їжа стала ще дорожчою, чим окупанти й користуються.

"Тим часом Росія продовжує отримувати рекордні прибутки від експорту зерна", —заявив представник Держдепартаменту США.

За словами речника, вплив зловмисних дій РФ вже став відчутним для країн Африканського Рогу, регіону Сахель, у Ємені й Афганістані. Він висловив сподівання, що ці країни усвідомлюють, що саме Росія несе відповідальність за блокування доступу продовольства туди, де його потребують найбільше.

Нагадаємо, основний потік українського експорту перенаправлять на Дунайські порти.

Також РФ пригрозила "ризиками", якщо "зернова угода" буде без її участі.