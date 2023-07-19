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Спикер Госдепа США о разрыве зернового соглашения: Россия получает рекордную прибыль

19 июля 2023 08:30
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Спикер Госдепа США о разрыве зернового соглашения: Россия получает рекордную прибыль
Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Фото: скриншот с видео Госдепа
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

На днях Россия в одностороннем порядке расторгла зерновое соглашение. После чего государство-террорист продолжило экспортировать собственное продовольствие, получая за это рекордную прибыль.

Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает Укринформ.

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Как отметил Мэттью Миллер, отказ РФ от участия в зерновом соглашении — последний удар по поставкам продовольствия в мире. Ведь россияне, как настоящие террористы, после расторжения договора уже через несколько часов запустили ракеты и ударные беспилотники по Одесскому порту.

К тому же Миллер заявил, что спикер Путина пригрозил безопасности украинских судов, которые будут пытаться доставить продовольствие международными водами. А это, в свою очередь, отразится не только на украинцах.

"Очевидно, что Россия продолжает использовать продовольствие как оружие войны. В этот раз это повлияет не только на жителей Украины, но и на мировые предложения и цены на продукты питания", — подчеркнул Миллер.

Вместе с тем, Россия в этой ситуации обустроилась вполне комфортно и выгодно. Ведь, несмотря на ложь Кремля, ООН вместе с ЕС, Британией и США прилагали усилия, чтобы РФ могла экспортировать свое продовольствие. Миллер напомнил, что страны G7 не налагали никаких санкций на экспорт российских продуктов и удобрений.

К тому же, из-за российского вторжения в Украину цены на продовольствие в мире выросли на 22%. А по словам Миллера, за минувшие сутки еда стала еще дороже, чем оккупанты и пользуются.

"Между тем Россия продолжает получать рекордные доходы от экспорта зерна", — заявил представитель Госдепартамента США.

По словам спикера, влияние злонамеренных действий РФ уже стало ощутимым для стран Африканского Рога, региона Сахель, в Йемене и Афганистане. Он выразил надежду, что эти страны осознают, что именно Россия несет ответственность за блокировку доступа продовольствия туда, где в нем нуждаются больше всего.

Напомним, основной поток украинского экспорта будет перенаправлен на Дунайские порты.

Также РФ пригрозила "рисками", если "зерновое соглашение" будет без его участия.

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