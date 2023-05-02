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Рекордна кількість авіаперевезень в Індії: 456 000 пасажирів за день

2 травня 2023 16:09
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Рекордна кількість авіаперевезень в Індії: 456 000 пасажирів за день
Зліт літака індійської авіакомпанії Air India. REUTERS/Regis Duvignau
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Внутрішні авіаперевезення в Індії досягли нового рекорду: 456 082 пасажири піднялися в небо за один день. Це стало можливим завдяки відновленню економіки країни після пандемії.

Про це повідомляє видання BBC.

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Деталі

Понад 2 978 рейсів було виконано по всій території Індії 30 квітня.

"Стрімке зростання внутрішніх пасажирських перевезень після Covid є відображенням високих темпів економічного зростання Індії", — написав у Твіттері міністр авіації Джотірадітья Скіндія.

У першому кварталі 2023 року внутрішні авіалінії Індії перевезли понад 37,5 мільйона пасажирів, що на 51,7% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать дані Головного управління цивільної авіації країни.

Аналітики стверджують, що цей сплеск внутрішніх пасажирських перевезень відображає потужне економічне зростання Індії. Оскільки зростання наявного доходу дозволяє більшій кількості людей подорожувати повітряним транспортом.

Також, з показником 81,6% Індія посіла перше місце за коефіцієнтом пасажирського завантаження внутрішніх рейсів — відсотком заповнених авіакомпаніями місць — обігнавши  такі країни, як США, Китай, Японія, Австралія та Бразилія.

Однак авіаційна галузь Індії все ще стикається з різними проблемами, включаючи високі ціни на паливо і застій літаків через проблеми з двигунами.

Найбільші авіаперевізники, такі як IndiGo та Go First, мають понад 50 літаків, що не виконують рейси вже кілька місяців, а виробники нових літаків стикаються з проблемами в ланцюжку поставок, що може обмежити виробничі графіки.

Нагадаємо, що, за даними ООН, Індія вже зовсім скоро може випередити Китай за кількістю населення і стати найбільш густонаселеною країною світу. 

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