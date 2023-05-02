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Рекордное количество авиаперевозок в Индии: 456 000 пассажиров в день

2 мая 2023 16:09
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Рекордное количество авиаперевозок в Индии: 456 000 пассажиров в день
Взлет самолета индийской авиакомпании Air India. REUTERS/Regis Duvignau
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Внутренние авиаперевозки в Индии достигли нового рекорда: 456 082 пассажира поднялись в небо за один день. Это стало возможным благодаря восстановлению экономики после пандемии.

Об этом сообщает издание BBC.

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Более 2978 рейсов было выполнено по всей территории Индии 30 апреля.

"Стремительный рост внутренних пассажирских перевозок после Covid является отражением высоких темпов экономического роста Индии", — написал в Твиттере министр авиации Джотирадитья Скиндия.

В первом квартале 2023 года внутренние авиалинии Индии перевезли более 37,5 миллионов пассажиров, что на 51,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Главного управления гражданской авиации страны.

Аналитики утверждают, что этот всплеск внутренних пассажирских перевозок отражает мощный экономический рост Индии. Поскольку рост имеющегося дохода позволяет большему числу людей путешествовать воздушным транспортом.

Также с показателем 81,6%, Индия заняла первое место по коэффициенту пассажирской загрузки внутренних рейсов — процентом заполненных авиакомпаниями мест — обогнав такие страны, как США, Китай, Япония, Австралия и Бразилия.

Однако авиационная отрасль Индии все еще сталкивается с разными проблемами, включая высокие цены на топливо и застой самолетов из-за проблем с двигателями.

Крупнейшие авиаперевозчики, такие как IndiGo и Go First, имеют более 50 самолетов, не выполняющих рейсы уже несколько месяцев, а производители новых самолетов сталкиваются с проблемами в цепочке поставок, что может ограничить производственные графики.

Напомним, что, по данным ООН, Индия уже совсем скоро может опередить Китай по количеству населения и стать самой густонаселенной страной мира.

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