Південна Корея вкладає $218 млн у розробку ракету великої дальності

Пуск високоточної ударної ракети. Фото: ROK Agency for Defense Development (ADD)

Уряд Республіки Корея оголосив про значні інвестиції в розробку модернізованої високоточної ракети класу "земля—земля". Основними цілями балістичної ракети будуть підземні укріплення противника.

Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap.

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Сеул має намір профінансувати модернізацію вже існуючих на озброєнні країни прототипів ракет, а також вкласти 218 млн дол. у розробку нової балістичної ракети Hyunmoo-5. Повідомляється, що нова ракета матиме більшу дальність і глибину проникнення. Основними цілями мають стати підземні укріплення противника. Подібний розвиток є логічною відповіддю на зростання складності і глибини підземних об’єктів Північної Кореї, які наразі стають серйозною проблемою для армії Республіки Корея.

Технічні характеристики нової розробки поки невідомі достеменно. Але згідно інформації, яку поширюють іноземні ЗМІ, передова технологія розробки дозволить ракеті вражати приховані цілі з надзвичайною точністю, навіть у тунелях і бункерах. Також відомо, що максимальна дальність пуску становитиме приблизно 3000 км. Проект створення новітньої ракети розрахований на виконання до 2027 року.

Нагадаємо, що Південна Корея застерегла КНДР та РФ від військової співпраці. За словами Президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, міжнародне співтовариство "об'єднається ще тісніше", щоб впоратися з поглибленням військової співпраці між Росією і Північною Кореєю.

Також ми писали, як Північна Корея пояснила запуск міжконтинентальної балістичної ракети у березні 2023 року. Офіційне інформаційне агентство Північної Кореї тоді наголосило на необхідності "вселяти страх у ворогів".