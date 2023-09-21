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Республика Корея инвестирует $218 млн в модернизацию ракет для уничтожения подземных бункеров

21 сентября 2023 12:29
- Игорь Тележников
Южная Корея вкладывает $218 млн в разработку ракеты большой дальности
Пуск высокоточной ударной ракеты. Фото: ROK Agency for Defense Development (ADD)
- Игорь Тележников

Правительство Республики Корея объявило о значительных инвестициях в разработку модернизированной высокоточной ракеты класса "земля-земля". Основными целями баллистической ракеты будут подземные укрепления противника .

Об этом сообщает информационное агентство Yonhap .

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Сеул намерена профинансировать модернизацию уже существующих на вооружении страны прототипов ракет, а также вложить 218 млн дол. в разработку новой баллистической ракеты Hyunmoo-5 Сообщается, что новая ракета будет иметь большую дальность и глубину проникновения. Основными целями должны стать подземные укрепления противника. Подобное развитие является логичным ответом на рост сложности и глубины подземных объектов Северной Кореи, которые становятся серьезной проблемой для армии Республики Корея.

Технические характеристики новой разработки пока неизвестны доподлинно. Но согласно информации, распространяемой иностранными СМИ, передовая технология разработки позволит ракете поражать скрытые цели с чрезвычайной точностью, даже в туннелях и бункерах. Также известно, что максимальная дальность пуска составит около 3000 км. Проект создания новейшей ракеты рассчитан на исполнение до 2027 года.

Напомним, что Южная Корея предостерегла КНДР и РФ от военного сотрудничества. По словам Президента Южной Кореи Юн Сок Йоля, международное сообщество "объединится еще более тесно", чтобы справиться с углублением военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

Также мы писали, как Северная Корея объяснила запуск межконтинентальной баллистической ракеты в марте 2023 года. Официальное информационное агентство Северной Кореи тогда подчеркнуло необходимость "внушать страх во врагов".

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