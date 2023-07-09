Режисер "Титаніка" продає будинок, який придбав після успіху фільму

Режисер фільму "Титанік" Джеймс Кемерон. Фото: SkyNews

Режисер "Титаніка" Джеймс Кемерон вирішив продати будинок, який придбав після успіху фільму. Він розташований у Каліфорнії.

Про це повідомляє Informator.

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Будинок одного з найуспішніших режисерів світу можна придбати за 33 млн доларів.

Кемерон придбав його після успіху фільму "Титанік" наприкінці 1990-х років за 4,3 мільйона доларів. Після цього режисер разом з дружиною Сьюзі Еміс відремонтував його. Вони додали підлогу з кварциту Rocky Mountain і відреставровану деревину. До того ж Кемерон та Еміс облагородили територію в 40 гектарів.

Будинок площею в 744 кв. м на березі Тихого океану має дві свердловини для питної води, вертолітний майданчик, гостьовий будинок, басейн, тренажерний зал, кінотеатр, офіси та ігрову кімнату.

Будинок Кемерона. Фото: Informator

У головній спальні є камін та велике дерев'яне ліжко з балдахіном. У кімнаті також великі вікна.

Будинок Кемерона. Фото: Informator

Будинок Кемерона. Фото: Informator

З маєтку Кемерона видно океан та гори. Режисер називає цей будинок гавайським курортом.

Вид з будинку режисера. Фото: Informator

Нагадаємо, опубліковано рідкісні світлини, на яких видно "Титанік", який затонув в Атлантичному океані у 1912 році. Вони були зроблені після того, як дослідники знайшли уламки лайнера у вересні 1985 року.

Також ми писали, що про легендарний "Титанік" знятий не один фільм, довкола цього корабля існує чимало легенд та теорій про різноманітні скарби. Не один дослідник задумувався над тим, щоб підняти його на поверхню та дослідити повністю. Однак існує кілька причин, чому ця ідея є марною та безглуздою.