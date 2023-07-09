Режиссер "Титаника" продает дом, который приобрел после успеха фильма

Режиссер фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон. Фото: SkyNews

Режиссер "Титаника" Джеймс Кэмерон решил продать дом, который приобрел после успеха фильма. Он расположен в Калифорнии.

Об этом сообщает Informator.

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Дом одного из самых успешных режиссеров мира можно приобрести за 33 миллиона долларов.

Кэмерон приобрел его после успеха фильма "Титаник" в конце 1990-х годов за 4,3 миллиона долларов. После этого режиссер вместе с супругой Сьюзи Эмис отремонтировал его. Они добавили пол из кварцита Rocky Mountain и отреставрированную древесину. К тому же Кэмерон и Эмис облагородили территорию в 40 гектаров.

Дом площадью 744 кв. м на берегу Тихого океана имеет две скважины для питьевой воды, вертолетную площадку, гостевой дом, бассейн, тренажерный зал, кинотеатр, офисы и игровую комнату.

Дом Кэмерона. Фото: Informator

В главной спальне есть камин и большая деревянная кровать с балдахином. В комнате также большие окна.

Дом Кэмерона. Фото: Informator

Дом Кэмерона. Фото: Informator

Из особняка Кэмерона видно океан и горы. Режиссер называет этот дом гавайским курортом.

Вид из дома режиссера. Фото: Informator

Напомним, опубликованы редкие фотографии, на которых виден "Титаник", затонувший в Атлантическом океане в 1912 году. Они были сделаны после того, как исследователи обнаружили обломки лайнера в сентябре 1985 года.

Также мы писали, что о легендарном "Титанике" снят не один фильм, вокруг этого корабля существует немало легенд и теорий о различных сокровищах. Не один исследователь задумывался о том, чтобы поднять его на поверхность и исследовать полностью. Однако существует несколько причин, почему эта идея бесполезна.