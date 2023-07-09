Режиссер "Титаника" продает дом, который приобрел после успеха фильма
Режиссер "Титаника" Джеймс Кэмерон решил продать дом, который приобрел после успеха фильма. Он расположен в Калифорнии.
Об этом сообщает Informator.
Кэмерон продает свой дом
Дом одного из самых успешных режиссеров мира можно приобрести за 33 миллиона долларов.
Кэмерон приобрел его после успеха фильма "Титаник" в конце 1990-х годов за 4,3 миллиона долларов. После этого режиссер вместе с супругой Сьюзи Эмис отремонтировал его. Они добавили пол из кварцита Rocky Mountain и отреставрированную древесину. К тому же Кэмерон и Эмис облагородили территорию в 40 гектаров.
Дом площадью 744 кв. м на берегу Тихого океана имеет две скважины для питьевой воды, вертолетную площадку, гостевой дом, бассейн, тренажерный зал, кинотеатр, офисы и игровую комнату.
В главной спальне есть камин и большая деревянная кровать с балдахином. В комнате также большие окна.
Из особняка Кэмерона видно океан и горы. Режиссер называет этот дом гавайским курортом.
Напомним, опубликованы редкие фотографии, на которых виден "Титаник", затонувший в Атлантическом океане в 1912 году. Они были сделаны после того, как исследователи обнаружили обломки лайнера в сентябре 1985 года.
Также мы писали, что о легендарном "Титанике" снят не один фильм, вокруг этого корабля существует немало легенд и теорий о различных сокровищах. Не один исследователь задумывался о том, чтобы поднять его на поверхность и исследовать полностью. Однако существует несколько причин, почему эта идея бесполезна.