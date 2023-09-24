РФ поважає територіальну цілісність України: Лавров видав черговий маразм
Голова міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія поважає територіальну цілісність України в рамках Декларації про державний суверенітет від 16 липня 1990 року. Але знайшов виправдання російському вторгненню.
Про це Лавров написав на своїй сторінці у Telegram.
Лавров зробив чергову заяву щодо Україну
За словами Лаврова у Декларації незалежності одним із головних пунктів був, що Україна буде позаблоковою країною і не вступатиме ні в які військові альянси.
"У тій редакції, за тих умов ми територіальну цілісність України підтримуємо", — заявив він.
Також Лавров почав повторювати старі наративи про те, що Україна мала б гарантувати права національних меншин, у тому числі на використання російської мови.
"Безумовно, ми ще в 1991 році визнали суверенітет України на основі Декларації про незалежність, яку Україна прийняла, виходячи з Радянського Союзу. У Декларації багато що записано хорошого, в тому числі, що вони будуть поважати права національних меншин, будуть поважати права російської мови та інших мов, російська там прямо згадана. Потім все це увійшло до Конституції України", — сказав російський міністр.
Таким чином Лавров спробував знайти чергове виправдання кривавому повномасштабному російському вторгненню, яке розпочалося 24 лютого 2022 року.
Раніше ми повідомляли, міністр Закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив Україну та ООН нібито в зриві "зернової угоди". За його словами, це порушення обіцянки.
Нагадуємо, очільник Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія начебто готова до перемовин з Україною. Однак, за його словами, Кремль не буде розглядати ніяких пропозицій стосовно припинення вогню.