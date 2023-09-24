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РФ поважає територіальну цілісність України: Лавров видав черговий маразм

24 вересня 2023 07:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
РФ поважає територіальну цілісність України: Лавров видав черговий маразм
Голова МЗС Росії Сергій Лавров. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Голова міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія поважає територіальну цілісність України в рамках Декларації про державний суверенітет від 16 липня 1990 року. Але знайшов виправдання російському вторгненню.

Про це Лавров написав на своїй сторінці у Telegram.

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За словами Лаврова у Декларації незалежності одним із головних пунктів був, що Україна буде позаблоковою країною і не вступатиме ні в які військові альянси.

"У тій редакції, за тих умов ми територіальну цілісність України підтримуємо", —  заявив він.

Також Лавров почав повторювати старі наративи про те, що Україна мала б гарантувати права національних меншин, у тому числі на використання російської мови.

"Безумовно, ми ще в 1991 році визнали суверенітет України на основі Декларації про незалежність, яку Україна прийняла, виходячи з Радянського Союзу. У Декларації багато що записано хорошого, в тому числі, що вони будуть поважати права національних меншин, будуть поважати права російської мови та інших мов, російська там прямо згадана. Потім все це увійшло до Конституції України", — сказав російський міністр. 

Таким чином Лавров спробував знайти чергове виправдання кривавому повномасштабному російському вторгненню, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. 

Заява Лаврова
Заява Лаврова про Україну. Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли, міністр Закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив Україну та ООН нібито в зриві "зернової угоди". За його словами, це порушення обіцянки.

Нагадуємо, очільник Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія начебто готова до перемовин з Україною. Однак, за його словами, Кремль не буде розглядати ніяких пропозицій стосовно припинення вогню. 

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