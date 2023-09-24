РФ уважает территориальную целостность Украины: Лавров выдал очередной маразм
Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия уважает территориальную целостность Украины в рамках Декларации о государственном суверенитете от 16 июля 1990 года. Но нашел оправдание русскому вторжению.
Об этом Лавров написал на своей странице в Telegram.
Лавров сделал очередное заявление по Украине
По словам Лаврова, в Декларации независимости одним из главных пунктов был, что Украина будет внеблоковой страной и не будет вступать ни в какие военные альянсы.
"В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украины поддерживаем", — заявил он.
Также Лавров начал повторять старые нарративы о том, что Украина должна гарантировать права национальных меньшинств, в том числе на использование русского языка.
"Безусловно, мы еще в 1991 году признали суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую Украина приняла при выходу из Советского Союза. В Декларации многое записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. Затем все это вошло в Конституцию Украины", — сказал российский министр.
Таким образом, Лавров попытался найти очередное оправдание кровавому полномасштабному российскому вторжению, которое началось 24 февраля 2022 года.
Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Украину и ООН якобы в срыве "зернового соглашения". По его словам, это нарушение обещания.
Напомним, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вроде бы готова к переговорам с Украиной. Однако, по его словам, Кремль не будет рассматривать никаких предложений по прекращению огня.