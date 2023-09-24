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РФ уважает территориальную целостность Украины: Лавров выдал очередной маразм

24 сентября 2023 07:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
РФ уважает территориальную целостность Украины: Лавров выдал очередной маразм
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия уважает территориальную целостность Украины в рамках Декларации о государственном суверенитете от 16 июля 1990 года. Но нашел оправдание русскому вторжению.

Об этом Лавров написал на своей странице в Telegram.

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По словам Лаврова, в Декларации независимости одним из главных пунктов был, что Украина будет внеблоковой страной и не будет вступать ни в какие военные альянсы.

"В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украины поддерживаем", — заявил он.

Также Лавров начал повторять старые нарративы о том, что Украина должна гарантировать права национальных меньшинств, в том числе на использование русского языка.

"Безусловно, мы еще в 1991 году признали суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую Украина приняла при выходу из Советского Союза. В Декларации многое записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. Затем все это вошло в Конституцию Украины", — сказал российский министр.

Таким образом, Лавров попытался найти очередное оправдание кровавому полномасштабному российскому вторжению, которое началось 24 февраля 2022 года.

Заявление Лаврова
Заявление Лаврова об Украине. Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Украину и ООН якобы в срыве "зернового соглашения". По его словам, это нарушение обещания.

Напомним, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вроде бы готова к переговорам с Украиной. Однако, по его словам, Кремль не будет рассматривать никаких предложений по прекращению огня.

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