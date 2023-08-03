РФ пропонує вразливим країнам постачання зерна за зниженими цінами, — Боррель

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Росія продовжує лицемірно перекидати відповідальність за продовольчу кризу на світову спільноту. Так, держава-терорист пропонує країнам, що розвиваються, та державам "Групи 20" дешеве зерно для створення нових залежностей.

Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, пише Reuters.

Читайте також:

Як РФ маніпулює продовольством у власних цілях

Як відомо, незадовго після самовільного виходу РФ із тристоронньої зернової угоди, Кремль організував зустріч з лідерами країн Африки. Путін всіма силами нагається переконати залежні від українського зерна держави у тому, що продовольча криза виникла через дії США та ЄС.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель назвав дії РФ "цинічною політикою навмисного використання харчових продуктів як зброю для створення нових залежностей шляхом посилення економічної вразливості та глобальної відсутності продовольчої безпеки".

До того ж РФ пропонує країнам, що розвиваються, та державам "Групи 20" зерно по дуже занижених цінах.

"У той час, як світ має справу з перебоями в постачаннях та підвищенням цін, Росія зараз звертається до вразливих країн з двосторонніми пропозиціями про постачання зерна за зниженими цінами, вдаючи, що розв'язує проблему, яку вона сама створила", — заявив дипломат.

Він закликав такі країни відмовитись, щоб підштовхнути РФ до поновлення зернової угоди з Україною та Туреччиною, яка давала змогу безпечно експортувати українську продукцію Чорним морем.

Також Боррель зазначив, що атаки РФ на українські порти та зернову інфраструктуру на Чорному морі та річці Дунай мають припинитися.

Нагадаємо, після обстрілу порту на Одещині світові ціни на зерно зросли.

Водночас стало відомо, що Путін готовий повернутися до зернової угоди. Диктатор назвав свої вимоги.

До того ж Папа Римський засудив Європу через брак "креативу" для припинення війни в Україні.