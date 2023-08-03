РФ предлагает уязвимым странам поставку зерна по сниженным ценам, — Боррель

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Россия продолжает лицемерно перебрасывать ответственность за продовольственный кризис на мировое сообщество. Так, государство-террорист предлагает развивающимся странам и государствам "Группы 20" дешевое зерно для создания новых зависимостей.

Об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, пишет Reuters.

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Как известно, незадолго после самовольного выхода РФ из трехстороннего зернового соглашения, Кремль организовал встречу с лидерами стран Африки. Путин всеми силами пытается убедить зависимые от украинского зерна государства в том, что продовольственный кризис возник из-за действий США и ЕС.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель назвал действия РФ "циничной политикой умышленного использования пищевых продуктов в качестве оружия для создания новых зависимостей путем усиления экономической уязвимости и глобального отсутствия продовольственной безопасности".

К тому же РФ предлагает развивающимся странам и государствам "Группы 20" зерно по очень заниженным ценам.

"В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается в уязвимые страны с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, делая вид, что решает проблему, которую она сама и создала", — заявил дипломат.

Он призвал такие страны отказаться, чтобы подтолкнуть РФ к возобновлению зернового соглашения с Украиной и Турцией, которое позволяло безопасно экспортировать украинскую продукцию по Черному морю.

Также Боррель отметил, что атаки РФ на украинские порты и зерновую инфраструктуру на Черном море и на реке Дунай должны прекратиться.

Напомним, после обстрела порта в Одесской области мировые цены на зерно выросли.

В то же время стало известно, что Путин готов вернуться к зерновому соглашению. Диктатор назвал свои требования.

К тому же Папа Римский осудил Европу за неимение "креатива" для прекращения войны в Украине.