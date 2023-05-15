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РФ створила схему з обходу санкцій та змогла отримати авіазапчастини із Заходу, — ЗМІ

15 травня 2023 23:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
РФ створила схему з обходу санкцій та змогла отримати авіазапчастини із Заходу, — ЗМІ
Російський пасажирський літак. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За минулий рік Росії вдалося отримати авіазапчастини із низки західноєвропейських та американських компаній на мільйони доларів. РФ створила схему з обходу санкцій.

Про це повідомляє The New York Times.

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У матеріалі йдеться, що деякі підсанкційні авіакомпанії РФ, зокрема "Аерофлот", "Россия", "Победа", "Урал", UTair та S7 Airlines, змогли налагодити схеми з обходу санкцій та отримати тисячі партій деталей для літаків Boeing, Airbus та інших компаній. Розслідувачі стверджують, що більшість продукції прямувала через Об’єднані Арабські Емірати, Туреччину, Китай та Мальдіви.

Організаторами схем для обходу санкцій могли бути росіяни Олег Пацуля і його компаньйон. Американські правоохоронці заарештували громадян РФ 11 травня за підозрою в причетності до постачання запчастин російським авіакомпаніям в обхід санкцій.

За версією слідства, Пацуля та його компаньйон через мережу компаній, що базуються у Флориді, Туреччині та РФ, постачали запчастини щонайменше трьом підсанкційним авіакомпаніям.

Слідчі наголошують, що затримані росіяни розробили схему у травні минулого року. Пізніше, у серпні 2022 року, Пацуля направив електронного листа одній з авіакомпаній з пропозицією допомогти в обході санкцій, після чого почалися постачання.

Видання повідомило про понад п’ять тисяч поставок до Росії, з різноманітними авіадеталями – від простих гвинтів до двигунів. Загалом за вісім місяців РФ отримала авіазапчастини американського виробництва на суму 14,4 млн дол.

Нагадаємо, США, Європа та інші ключові союзники України готують нові санкції проти Росії, щоб посилити тиск на її економіку. До того ж обмеження будуть й проти президента РФ Володимира Путіна.

Також ми писали, що Грузія дозволила Російській Федерації здійснювати прямі авіарейси. Перший такий перельот з Москви до Тбілісі відбудеться 17 травня.

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