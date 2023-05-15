У Грузії розповіли, коли відбудеться перший авіарейс між Москвою та Тбілісі

Аеропорт в грузинському місті Батумі. Фото: airportbatumi.com

Грузія дозволила Російській Федерації здійснювати прямі авіарейси. Перший такий перельот з Москви до Тбілісі відбудеться 17 травня.

Про це розповів голова Управління цивільної авіації Грузії Гіві Давіташвілі, передає imedinews.ge.

Читайте також:

Прямі авіарейси між Грузією та РФ

"За даними на цей час, п'ять авіакомпаній подали заявки на прямі рейси між Росією та Грузією. Серед них грузинська авіакомпанія Georgian Airways. Ми проаналізували приклади всіх країн, до яких авіакомпанії Російської Федерації здійснюють польоти, а отже, в паралельному режимі згадані авіакомпанії працюють і в Росії, і можна сказати, що ми ухвалили найсуворіше рішення", — заявив Давіташвілі.

Він пояснив, що "найсуворіше рішення" означає, що жодна російська авіакомпанія, яка потрапила під санкції не зможе літати до Грузії.

"Існують відповідні критерії для подання заявки на виконання рейсу, і авіакомпанія, яка бажає виконувати рейси, повинна відповідати цим критеріям. Як я вам казав, вже надійшли заявки від п'яти авіакомпаній, з яких перевірка однієї вже завершена, це Azimuth Airlines, яка зможе здійснювати рейси від 17 травня. Відповідний дозвіл сьогодні видало Агентство цивільної авіації Грузії, і польоти почнуться від 17 травня", — додав Давіташвілі.

Нагадаємо, президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила свою незгоду з рішенням російського керівництва про відновлення авіасполучення між Росією та Грузією та скасування візового режиму для грузинських громадян. Вона вважає, що грузинський уряд має ясно заявити свою позицію з цього питання та запровадити візовий режим для росіян.

Також ми писали, що посол США в Грузії Келлі Дегнан висловила своє здивування рішенням Росії про скасування візового режиму для грузинських громадян і заборону на польоти в країну. Вона висловила нерозуміння щодо того, що будь-хто може вітати таку дію з боку країни, яка розглядається як жорстокий агресор.

Додамо, 10 травня, відбувалася акція протесту біля будівлі Міністерства закордонних справ Грузії. Протестувальники виступили проти відновлення авіасполучення між Росією та Грузією.