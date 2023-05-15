Посол США відповіла на рішення РФ застосувати для грузинів заборони на польоти до країни

Посол США у Грузії Келлі Дегнан. Фото: US EMBASSY IN GEORGIA

Посол США в Грузії, Келлі Дегнан висловила своє здивування рішенням Росії про скасування візового режиму для грузинських громадян і заборону на польоти в країну. Вона висловила нерозуміння щодо того, що будь-хто може вітати таку дію з боку країни, яка розглядається як жорстокий агресор.

Її заява була опублікована грузинським Першим каналом.

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За словами Дегнана, це дуже важливе питання і викликає певні побоювання.

Зазначивши, що не має інформації про те, які авіалінії отримали дозвіл на польоти, Дегнан підкреслила, що це важливо для визначення того, чи схильні вони до санкцій, чи ні.

Вона також висловила стурбованість питаннями безпеки, вказавши на можливі проблеми із запчастинами та сервісним обслуговуванням у авіакомпаній, які перебувають під санкціями.

Таким чином, Келлі Дегнан наголосила на необхідності враховувати питання безпеки при оцінці цього рішення та не вітати його без належної поінформованості про конкретні обставини.

Нагадаємо, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила свою незгоду з рішенням російського керівництва про відновлення авіасполучення між Росією та Грузією та скасування візового режиму для грузинських громадян. Вона вважає, що грузинський уряд має ясно заявити свою позицію з цього питання та запровадити візовий режим для росіян.