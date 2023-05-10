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Грузия хочет ввести визы для россиян

10 мая 2023 21:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Грузия хочет ввести визы для россиян
Российские паспорта. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказала свое несогласие с решением российского руководства о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией и отмене визового режима для грузинских граждан. Она считает, что грузинское правительство должно ясно заявить свою позицию по этому вопросу и ввести визовый режим для россиян.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Зурабишвили предложила созвать Совет национальной безопасности и рассмотреть введение виз для российских граждан на три месяца в связи с внутренними вызовами, которые стоят перед Грузией. Она считает, что необходимо усилить контроль над россиянами, въезжающими в страну, чтобы все происходило в рамках нормальных и цивилизованных отношений. Однако она подчеркнула, что Грузия не нуждается в уступках со стороны России.

Президент Грузии считает, что решение России противоречит интересам Грузии. В настоящее время россияне могут посещать Грузию без визового режима.

Зурабишвили назвала возобновление прямого авиасообщения с Россией неприемлемым и не исключала введения визового режима для российских граждан в октябре 2022 года, когда наблюдался приток российских туристов в Грузию.

Что говорят в парламенте Грузии

Спикер парламента Грузии и член правящей партии "Грузинская мечта"Шалва Папуашвили, высказал свое мнение относительно решения России об отмене визового режима для грузин и запрете на авиарейсы в Грузию. Он подчеркнул, что это санкции, введенные Россией против Грузии, и решение о введении и отмене этих санкций лежит исключительно в компетенции России. Следовательно, Грузия не имеет никакого влияния на этот процесс.

Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на указ российского диктатора Владимира Путина об отмене визового режима. Она назвала это провокацией. Зурабишвили подчеркнула, что отмена визового режима с Грузией неприемлема на фоне войны России против Украины.

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