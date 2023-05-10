Президент Грузии назвала провокацией указ Путина об отмене визового режима
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на указ российского диктатора Владимира Путина об отмене визового режима. Она назвала это провокацией.
Об этом Саломе Зурабишвили написала в Twitter.
Реакция Грузии на отмену РФ визового режима
Зурабишвили подчеркнула, что отмена визового режима с Грузией неприемлема на фоне войны России против Украины.
"Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемо до тех пор, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!" — отметила президент Грузии.
Another Russian provocation!— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) May 10, 2023
Resuming direct flights and living visit ban with Georgia является обязательным как долго, как Россия начинает свою агрессию на Украине и работают наши территории!
Напомним, сегодня, 10 мая, российский диктатор Владимир Путин подписал очередной указ. С 15 мая он отменил визовый режим для граждан Грузии, кроме продолжительного пребывания.
Также мы писали, что Владимир Путин подписал указ, который позволяет осуществлять депортацию жителей с временно оккупированных территорий без гражданства РФ. В документе говорится, что людей будут выселять, если они будут "создавать угрозу национальной безопасности России".
Добавим, президент Грузии Саломе Зурабишвили напомнила об избранном Грузией пути интеграции в Североатлантический альянс. Вступление своей страны в НАТО она назвала четким ответом России.