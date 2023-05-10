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Президент Грузии назвала провокацией указ Путина об отмене визового режима

10 мая 2023 15:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Президент Грузии назвала провокацией указ Путина об отмене визового режима
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: Администрация президента Грузии
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на указ российского диктатора Владимира Путина об отмене визового режима. Она назвала это провокацией.

Об этом Саломе Зурабишвили написала в Twitter.

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Зурабишвили подчеркнула, что отмена визового режима с Грузией неприемлема на фоне войны России против Украины.

"Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемо до тех пор, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!" — отметила президент Грузии.

Напомним, сегодня, 10 мая, российский диктатор Владимир Путин подписал очередной указ. С 15 мая он отменил визовый режим для граждан Грузии, кроме продолжительного пребывания.

Также мы писали, что Владимир Путин подписал указ, который позволяет осуществлять депортацию жителей с временно оккупированных территорий без гражданства РФ. В документе говорится, что людей будут выселять, если они будут "создавать угрозу национальной безопасности России".

Добавим, президент Грузии Саломе Зурабишвили напомнила об избранном Грузией пути интеграции в Североатлантический альянс. Вступление своей страны в НАТО она назвала четким ответом России.

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