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Президентка Грузії назвала провокацією указ Путіна щодо скасування візового режиму

10 травня 2023 15:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Президентка Грузії назвала провокацією указ Путіна щодо скасування візового режиму
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Фото: Адміністрація президента Грузії
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на указ російського диктатора Володимира Путіна щодо скасування візового режиму. Вона назвала це провокацією.

Про це Саломе Зурабішвілі написала в Twitter.

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Зурабішвілі наголосила, що скасування візового режиму з Грузією є неприйнятним на тлі війни Росії проти України.

"Чергова російська провокація! Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією є неприйнятним доти, доки Росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію!" — зазначила президентка Грузії. 

Нагадаємо, сьогодні, 10 травня, російський диктатор Володимир Путін підписав черговий указ. З 15 травня він скасував візовий режим для громадян Грузії, окрім тривалого перебування.

Також ми писали, що Володимир Путін підписав указ, який дозволяє здійснювати депортацію мешканців з тимчасово окупованих територій без громадянства РФ. У документі йдеться, що людей будуть виселяти, якщо вони "створюватимуть загрозу національній безпеці Росії".

Додамо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі нагадала про обраний Грузією шлях інтеграції до Північноатлантичного альянсу. Вступ своєї країни до НАТО вона назвала чіткою відповіддю Росії.

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