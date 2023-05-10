Путін скасував візи для Грузії та відновив авіасполучення: причини

Акція протеста в Тбілісі, березень 2023 року. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Скасування візового режиму з боку Росії щодо грузинів, а також дозвіл на політ прямих авіарейсів із Росії до Грузії — позорище на 100 років уперед. Досі незрозуміло, чому російський президент Володимир Путін зробив це саме зараз, якщо грузинська влада його про це не просила.

Про це у коментарі Новини.LIVE сказав відомий грузинський журналіст Аблотія Тенгіз.

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У середу, 10 травня, російський президент Володимир Путін несподівано скасував візовий режим для громадян Грузії, а також дозволив прямі авіарейси до країни.

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Відповідне рішення набирає чинності з 15 травня. Грузини можуть в'їжджати до Росії навіть на підставі внутрішнього паспорта терміном не більше 90 днів.

Візовий режим для громадян Грузії був запроваджений Росією в односторонньому порядку 2000 року. Роком раніше між країнами було припинено пряме авіасполучення.

Аблотія Тенгіз. Фото: Ablotia Tengiz/Facebook

"Яка тут може бути оцінка? Позорище на 100 років уперед. Чому так припекло Путіну? Росіяни вже більше року посилають сигнали на різних рівнях, мовляв "ми не проти скасування віз та відновлення авіасполучення". Але завжди був ніби натяк: перший крок повинні зробити ви.

Не годиться це робити великому цареві щодо маленьких тубільців. Попросіть нас добре, і так і бути, з панського плеча дамо. Що такого знадобилося від нас Путіну, що він переступив через це? Гадки не маю. Наша влада ні про що подібне не просила і питання не порушували", — уточнив Тенгіз.

За його словами, грузинська влада вже півтора роки ігнорує подібні натяки з боку Росії. Мовляв, ми не запроваджували обмеження, а хто запровадив — той хай і скасовує. Тому рішення Путіна щодо скасування віз та відновлення авіасполучення — повна несподіванка.

"Що стосується реакції грузинів, то як і належить — нормальна частина обурена, ватники в захваті, а "болото", що голосує за владу, мовчить. Той самий адмінресурс. Їм це не подобається, але вони за свої сволочні зарплати тремтять. Так що це суто символічне рішення. Мовляв, ось хороші хлопчики-дівчата, добре поводяться, і великий російський цар зійшов. Але ніяких практичних результатів це не матиме", — припустив Тенгіз.

Росія скасувала візовий режим із Грузією: реакція грузинської влади

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі рішення Росії про скасування візового режиму для грузинів називає провокацією. Про це вона написала у своєму Twitter.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Фото: president.gov.ge

"Чергова російська провокація! Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією неприпустимі, поки Росія продовжує агресію проти України та окуповує нашу територію!" — заявила Зурабішвілі.

Російські війська в Грузії, 2008 рік. Фото: Giorgi Abdaladze/Wikimedia commons

Вона закликала уряд обговорити запровадження 3-місячного візового режиму для росіян. Зурабішвілі вважає, що Росія скасувала візовий режим із Грузією заради власних інтересів, щоб спровокувати політичну напругу в Грузії.

20% території Грузії досі лишаються під російською окупацією.