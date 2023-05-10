Путин отменил визы для Грузии и возобновил авиасообщение: причины

Акция протеста в Тбилиси, март 2023 года. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Отмена визового режима со стороны России в отношении грузин, а также разрешение на полет прямых авиарейсов из России в Грузию — позорище на 100 лет вперед. До сих пор непонятно, почему российский президент Владимир Путин сделал это именно сейчас, если грузинская власть его об этом и не просила.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал известный грузинский журналист Аблотия Тенгиз.

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Путин отменил визы для грузин

В среду, 10 мая, российский президент Владимир Путин неожиданно отменил визовый режим для граждан Грузии, а также разрешил прямые авиарейсы в страну.

Владимир Путин. Фото: россСМИ

Соответствующее решение вступает в силу с 15 мая. Грузины могут въезжать в Россию даже на основании внутреннего паспорта на срок не более 90 дней.

Визовый режим для граждан Грузии был введен Россией в одностороннем порядке в 2000-м году. Годом раньше между странами было прекращено прямое авиасообщение.

Аблотия Тенгиз. Фото: Ablotia Tengiz/Facebook

"Какая тут может быть оценка? Позорище на 100 лет вперед. Почему так припекло Путину? Россияне уже больше года посылают сигналы на различных уровнях, мол "мы не против отмены виз и восстановления авиасообщения". Но всегда был как бы намек: первый шаг должны сделать вы.

Негоже это делать великому царю в отношении маленьких туземцев. Попросите нас хорошо, и так и быть, с барского плеча дадим. Что такого понадобилось от нас Путину, что он переступил через это? Понятия не имею. Наши власти ни о чем подобном не просили и вопрос не поднимали", — уточнил Тенгиз.

По его словам, грузинские власти уже полтора года игнорируют подобные намеки со стороны. Мол, не мы не вводили ограничения, а кто ввел — тот пусть и отменяет. Поэтому решение Путина по отмене виз и возобновлению авиасообщения — полная неожиданость.

"Что касается реакции грузин, то как и полагается — нормальная часть возмущена, ватники в восторге, а "болото", голосующее за власть, молчит. Тот же админресурс. Им это не нравится, но они за свои сволочные зарплаты дрожат. Так что это сугубо символическое решение. Мол, вот хорошие мальчики-девочки, хорошо себя ведут, и великий русский царь снизошел. Но никаких практических результатов это иметь не будет", — предположил Тенгиз.

Россия отменила визовый режим с Грузией: реакция грузинских властей

Президент Грузии Саломе Зурабишвили решение России об отмене визового режима для грузин называет провокацией. Об этом она написала в своем Twitter.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: president.gov.ge

"Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией недопустимы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!" — заявила Зурабишвили.

Российские войска в Грузии, 2008 год. Фото: Giorgi Abdaladze/Wikimedia commons

Она призвала правительство обговорить введение 3-месячного визового режима для россиян. Зурабишвили считает, что Россия отменила визовый режим с Грузией ради собственных интересов, чтобы спровоцировать политическое напряжение в Грузии.

20% территории Грузии до сих пор остаются под российской оккупацией.