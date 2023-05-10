Путин отменил визы для Грузии и возобновил авиасообщение: причины

"Позорище на 100 лет вперед": что означает отмена Путиным виз для Грузии
Отмена визового режима со стороны России в отношении грузин, а также разрешение на полет прямых авиарейсов из России в Грузию — позорище на 100 лет вперед. До сих пор непонятно, почему российский президент Владимир Путин сделал это именно сейчас, если грузинская власть его об этом и не просила.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал известный грузинский журналист Аблотия Тенгиз.
Путин отменил визы для грузин
В среду, 10 мая, российский президент Владимир Путин неожиданно отменил визовый режим для граждан Грузии, а также разрешил прямые авиарейсы в страну.
Соответствующее решение вступает в силу с 15 мая. Грузины могут въезжать в Россию даже на основании внутреннего паспорта на срок не более 90 дней.
Визовый режим для граждан Грузии был введен Россией в одностороннем порядке в 2000-м году. Годом раньше между странами было прекращено прямое авиасообщение.
"Какая тут может быть оценка? Позорище на 100 лет вперед. Почему так припекло Путину? Россияне уже больше года посылают сигналы на различных уровнях, мол "мы не против отмены виз и восстановления авиасообщения". Но всегда был как бы намек: первый шаг должны сделать вы.
Негоже это делать великому царю в отношении маленьких туземцев. Попросите нас хорошо, и так и быть, с барского плеча дадим. Что такого понадобилось от нас Путину, что он переступил через это? Понятия не имею. Наши власти ни о чем подобном не просили и вопрос не поднимали", — уточнил Тенгиз.
По его словам, грузинские власти уже полтора года игнорируют подобные намеки со стороны. Мол, не мы не вводили ограничения, а кто ввел — тот пусть и отменяет. Поэтому решение Путина по отмене виз и возобновлению авиасообщения — полная неожиданость.
"Что касается реакции грузин, то как и полагается — нормальная часть возмущена, ватники в восторге, а "болото", голосующее за власть, молчит. Тот же админресурс. Им это не нравится, но они за свои сволочные зарплаты дрожат. Так что это сугубо символическое решение. Мол, вот хорошие мальчики-девочки, хорошо себя ведут, и великий русский царь снизошел. Но никаких практических результатов это иметь не будет", — предположил Тенгиз.
Россия отменила визовый режим с Грузией: реакция грузинских властей
Президент Грузии Саломе Зурабишвили решение России об отмене визового режима для грузин называет провокацией. Об этом она написала в своем Twitter.
"Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией недопустимы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!" — заявила Зурабишвили.
Она призвала правительство обговорить введение 3-месячного визового режима для россиян. Зурабишвили считает, что Россия отменила визовый режим с Грузией ради собственных интересов, чтобы спровоцировать политическое напряжение в Грузии.
20% территории Грузии до сих пор остаются под российской оккупацией.