Грузія хоче запровадити візи для росіян

Російські паспорти. Фото: росЗМІ

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила свою незгоду з рішенням російського керівництва про відновлення авіасполучення між Росією та Грузією та скасування візового режиму для грузинських громадян. Вона вважає, що грузинський уряд має ясно заявити свою позицію з цього питання та запровадити візовий режим для росіян.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зурабішвілі запропонувала скликати Раду національної безпеки та розглянути запровадження віз для російських громадян на три місяці у зв'язку з внутрішніми викликами, які стоять перед Грузією. Вона вважає, що необхідно посилити контроль над росіянами, які в'їжджають до країни, щоб усе відбувалося у рамках нормальних та цивілізованих відносин. Однак вона наголосила, що Грузія не потребує поступок з боку Росії.

Президент Грузії вважає, що рішення Росії суперечить інтересам Грузії. Наразі росіяни можуть відвідувати Грузію без візового режиму.

Зурабішвілі назвала поновлення прямого авіасполучення з Росією неприйнятним і не виключала запровадження візового режиму для російських громадян у жовтні 2022 року, коли спостерігався приплив російських туристів до Грузії.

Що кажуть у парламенті Грузії

Спікер парламенту Грузії та член правлячої партії "Грузинська мрія" Шалва Папуашвілі висловив свою думку щодо рішення Росії про скасування візового режиму для грузинів та заборону на авіарейси до Грузії. Він наголосив, що це санкції, введені Росією проти Грузії, і рішення про запровадження та скасування цих санкцій лежить виключно у компетенції Росії. Отже, Грузія не має жодного впливу на цей процес.

Нагадаємо, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на указ російського диктатора Володимира Путіна про скасовування візового режиму. Вона назвала це провокацією. Зурабішвілі підкреслила, що скасування візового режиму з Грузією неприйнятне на тлі війни Росії проти України.