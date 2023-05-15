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Посол США ответила на решение РФ применить для грузин запреты на полеты в страну

15 мая 2023 14:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Посол США ответила на решение РФ применить для грузин запреты на полеты в страну
Посол США в Грузии Келли Дегнан. Фото: U.S. EMBASSY IN GEORGIA
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Посол США в Грузии, Келли Дегнан выразила свое недоумение по поводу решения России об отмене визового режима для грузинских граждан и запрета на полеты в страну. Она выразила непонимание по отношению к тому, что кто-либо может приветствовать такое действие со стороны страны, которая рассматривается как жестокий агрессор.

Ее заявление было опубликовано грузинским Первым каналом.

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По словам Дегнан это очень важный вопрос и вызывает определенные опасения.

Отметив, что не имеет информации о том, какие авиалинии получили разрешение на полеты, Дегнан подчеркнула, что это важно для определения того, являются ли они подвержены санкциям или нет. 

Она также выразила обеспокоенность вопросами безопасности, указав на возможные проблемы с запчастями и сервисным обслуживанием у авиакомпаний, которые находятся под санкциями.

Таким образом, Келли Дегнан подчеркнула необходимость учитывать вопросы безопасности при оценке данного решения и не приветствовать его без должной осведомленности о конкретных обстоятельствах.

Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили высказала свое несогласие с решением российского руководства о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией и отмене визового режима для грузинских граждан. Она считает, что грузинское правительство должно ясно заявить свою позицию по этому вопросу и ввести визовый режим для россиян.

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