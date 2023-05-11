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Грузия не будет вводить санкции против РФ

11 мая 2023 11:23
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Грузия не будет вводить санкции против РФ
Глава партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Фото: Ираклий Кобахидзе/facebook
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Ираклий Кобахидзе заявил, что двусторонние санкции против России станут наказанием для Грузии. Глава партии "Грузинская мечта" пояснил, что при введении был бы двусмысленный экономический спад страны.

Об этом информирует Новости — Грузия.

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"Мы не будем вводить санкции в отношении Российской Федерации, мы не будем наказывать свою страну и народ, поэтому мы не будем принимать никаких таких решений", — сказал глава партии "Грузинской мечты".

С прошлого года Грузия присоединилась к международным санкциям, но отказалась вводить какие-либо собственные ограничения. РФ отменила визовый режим для грузин и ограничения на полеты. Перед этим в Москве несколько раз заявляли, что ценят позицию официального Тбилиси, занявшего сдержанную позицию по санкциям и войне в Украине.

"Мы просчитали, что введение санкций против России сделает с экономикой Грузии. Например, у нас был двузначный экономический рост, более чем на 10% в прошлом году. А если бы мы ввели свои санкции, у нас был бы двузначный экономический спад как минимум от 10 до 18%. Вот что требовала радикальная оппозиция. Они хотели разорить страну, но им это не удалось, потому что мы заняли жесткую позицию", — сказал Ираклий Кобахидзе.

Напомним, что вчера, 10 мая, проходила акция протеста у здания Министерства иностранных дел Грузии. Протестующие выступили против возобновления авиасообщения между Россией и Грузией.

Отмена визового режима со стороны России по грузинам, а также разрешение на полет прямых авиарейсов из России в Грузию — позорище на 100 лет вперед. До сих пор непонятно, почему российский президент Владимир Путин сделал это сейчас, если грузинские власти его об этом не просили.

Вчера 10 мая российский диктатор Владимир Путин подписал очередной указ. С 15 мая он отменил визовый режим для граждан Грузии, кроме продолжительного пребывания.

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