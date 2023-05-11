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У Грузії пройшла акція протесту проти відновлення авіасполучення з Росією

11 травня 2023 04:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Грузії пройшла акція протесту проти відновлення авіасполучення з Росією
У Грузії пройшла акція протесту проти відновлення авіасполучення між Грузією та РФ. Фото: Gela Bochikashvili RFE/RL
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчора,10 травня, відбувалася акція протесту біля будівлі Міністерства закордонних справ Грузії. Протестувальники виступили проти відновлення авіасполучення між Росією та Грузією.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

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"Біля будівлі МЗС Грузії проходить акція проти відновлення прямого авіасполучення з Росією", — йдеться у повідомленні.

На зображеннях видно, що учасники акції прибули з плакатами, на одному з яких напис "Росія — окупант". Також помітно, що деякі люди свистять у ході акції.

 

У Грузії пройшла акція протесту проти відновлення авіасполучення з Росією. Фото: Gela Bochikashvili RFE/RL
У Грузії пройшла акція протесту проти відновлення авіасполучення з Росією. Фото: Gela Bochikashvili RFE/RL

Що відомо про відновлення авіарейсів із РФ до Грузії

Нагадаємо, що скасування візового режиму з боку Росії щодо грузинів, а також дозвіл на політ прямих авіарейсів із Росії до Грузії — позорище на 100 років уперед. Досі незрозуміло, чому російський президент Володимир Путін зробив це саме зараз, якщо грузинська влада його про це не просила.

Також ми писали, що Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на указ російського диктатора Володимира Путіна щодо скасування візового режиму. Вона назвала це провокацією.

Додамо, що Зурабішвілі висловила свою незгоду з рішенням російського керівництва про відновлення авіасполучення між Росією та Грузією та скасування візового режиму для грузинських громадян. Вона вважає, що грузинський уряд має ясно заявити свою позицію з цього питання та запровадити візовий режим для росіян.

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