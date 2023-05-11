В Грузии прошла акция протеста против возобновления авиасообщения между Грузией и РФ. Фото: Gela Bochikashvili RFE/RL

Вчера, 10 мая, проходила акция протеста у здания Министерства иностранных дел Грузии. Протестующие выступили против возобновления авиасообщения между Россией и Грузией.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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"У здания МИД Грузии проходит акция против возобновления прямого авиасообщения с Россией", — говорится в сообщении.

На изображениях видно, что участники акции прибыли с плакатами, на одном из которых надпись "Россия — оккупант". Также заметно, что некоторые люди свистят во время акции.

В Грузии прошла акция протеста против возобновления авиасообщения с Россией. Фото: Gela Bochikashvili RFE/RL

В Грузии прошла акция протеста против возобновления авиасообщения с Россией. Фото: Gela Bochikashvili RFE/RL

Что известно о возобновлении авиарейсов из РФ в Грузию

Напомним, что отмена визового режима со стороны России по грузинам, а также разрешение на полет прямых авиарейсов из России в Грузию — позорище на 100 лет вперед. До сих пор непонятно, почему российский президент Владимир Путин сделал это сейчас, если грузинские власти его об этом не просили.

Также мы писали, что Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на указ российского диктатора Владимира Путина об отмене визового режима. Она назвала это провокацией.

Добавим, что Зурабишвили выразила свое несогласие с решением российского руководства о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией и отмене визового режима для грузинских граждан. Она считает, что грузинское правительство должно ясно заявить свою позицию по этому вопросу и ввести визовый режим для россиян.