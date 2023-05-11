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Грузія не буде вводити санкції проти РФ

11 травня 2023 11:23
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Грузія не буде вводити санкції проти РФ
Голова партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе. Фото: Іраклій Кобахідзе/facebook
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Іраклій Кобахідзе заявив, що двосторонні санкції проти Росії стануть покаранням для Грузії. Голова партії "Грузинська мрія" пояснив, що при введені був би двозначний економічний спад країни.

Про це інформує Новини — Грузія.

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"Ми не будемо вводити санкції щодо Російської Федерації, ми не будемо карати свою країну і народ, тому ми не прийматимемо жодних таких рішень", — сказав голова партії "Грузинської мрії".

Зазначається, що з минулого року Грузія приєдналася до міжнародних санкцій, але відмовилась вводити будь-які власні обмеження. РФ скасувала візовий режим для грузинів та обмеження на польоти. Перед цим у Москві кілька разів заявляли, що цінують позицію офіційного Тбілісі, який посів стриману позицію щодо санкцій та війни в Україні.

"Ми прорахували, що введення санкцій проти Росії зробить з економікою Грузії. Наприклад, у нас було двозначне економічне зростання, більш ніж на 10% минулого року. А якби ми запровадили свої санкції, у нас був би двозначний економічний спад, як мінімум, від 10 до 18%. Ось що вимагала радикальна опозиція. Вони хотіли розорити країну, але їм це не вдалося, тому що ми посіли тверду позицію", — сказав Іраклій Кобахідзе.

Нагадаємо, що вчора,10 травня, відбувалася акція протесту біля будівлі Міністерства закордонних справ Грузії. Протестувальники виступили проти відновлення авіасполучення між Росією та Грузією.

Скасування візового режиму з боку Росії щодо грузинів, а також дозвіл на політ прямих авіарейсів із Росії до Грузії — позорище на 100 років уперед. Досі незрозуміло, чому російський президент Володимир Путін зробив це саме зараз, якщо грузинська влада його про це не просила.

Вчора, 10 травня, російський диктатор Володимир Путін підписав черговий указ. З 15 травня він скасував візовий режим для громадян Грузії, окрім тривалого перебування.

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