В Грузии рассказали, когда состоится первый авиарейс между Москвой и Тбилиси

Аэропорт в грузинском городе Батуми. Фото: airportbatumi.com

Грузия разрешила Российской Федерации совершать прямые авиарейсы. Первый такой перелет из Москвы в Тбилиси состоится 17 мая.

Об этом рассказал глава Управления гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили, передает imedinews.ge.

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Прямые авиарейсы между Грузией и РФ

"По данным в настоящее время, пять авиакомпаний подали заявки на прямые рейсы между Россией и Грузией. Среди них грузинская авиакомпания Georgian Airways. Мы проанализировали примеры всех стран, в которые авиакомпании Российской Федерации совершают полеты, а следовательно, в параллельном режиме упомянутые авиакомпании работают и в России, и можно сказать, что мы приняли строжайшее решение", — заявил Давиташвили.

Он объяснил, что "строжайшее решение" означает, что ни одна российская авиакомпания, попавшая под санкции, не сможет летать в Грузию.

"Существуют соответствующие критерии для подачи заявки на выполнение рейса, и авиакомпания, желающая выполнять рейсы должна соответствовать этим критериям. Как я вам говорил, уже поступили заявки от пяти авиакомпаний, из которых проверка одной уже завершена, это Azimuth Airlines, которая сможет совершать рейсы от 17 мая. Соответствующее разрешение сегодня выдало Агентство гражданской авиации Грузии, и полеты начнутся с 17 мая", — добавил Давиташвили.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила свое несогласие с решением российского руководства о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией и отмене визового режима для грузинских граждан. Она считает, что грузинское правительство должно ясно заявить свою позицию по этому вопросу и ввести визовый режим для россиян.

Также мы писали, что посол США в Грузии Келли Дегнан выразила свое удивление решением России об отмене визового режима для грузинских граждан и запрете на полеты в страну. Она выразила непонимание относительно того, что кто-либо может приветствовать такое действие со стороны страны, которая рассматривается как жестокий агрессор.

Добавим, 10 мая, проходила акция протеста у здания Министерства иностранных дел Грузии. Протестующие выступили против возобновления авиасообщения между Россией и Грузией.