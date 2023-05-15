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РФ создала схему по обходу санкций и смогла получить авиазапчасти с Запада, — СМИ

15 мая 2023 23:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
РФ создала схему по обходу санкций и смогла получить авиазапчасти с Запада, — СМИ
Российский пассажирский самолет. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За прошлый год России удалось получить авиазапчасти из некоторых западноевропейских и американских компаний на миллионы долларов. РФ создала схему по обходу санкций.

Об этом сообщает The New York Times.

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В материале говорится, что некоторые подсанкционные авиакомпании РФ, в частности, "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Урал", UTair и S7 Airlines, смогли наладить схемы по обходу санкций и получить тысячи партий деталей для самолетов Boeing, Airbus и других компаний. Расследователи утверждают, что большинство продукции следовало через Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Китай и Мальдивы.

Организаторами схем для обхода санкций могли быть россияне Олег Пацуля и его компаньон. Американские правоохранители арестовали граждан РФ 11 мая по подозрению в причастности к поставке запчастей российским авиакомпаниям в обход санкций.

По версии следствия, Пацуля и его компаньон через сеть компаний, базирующихся во Флориде, Турции и РФ, поставляли запчасти по меньшей мере трем подсанкционным авиакомпаниям.

Следователи отмечают, что задержанные россияне разработали схему в мае прошлого года. Позже, в августе 2022 года, Пацуля направил электронное письмо одной из авиакомпаний с предложением помочь в обходе санкций, после чего начались поставки.

Издание сообщило о более пяти тысячах поставок в Россию, с разнообразными авиадеталями — от простых винтов до двигателей. За восемь месяцев РФ получила авиазапчасти американского производства на сумму 14,4 млн дол.

Напомним, США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против России, чтобы усилить давление на ее экономику. К тому же, ограничения будут и против президента РФ Владимира Путина.

Также мы писали, что Грузия разрешила Российской Федерации осуществлять прямые авиарейсы. Первый такой перелет из Москвы в Тбилиси состоится 17 мая.

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