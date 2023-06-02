РФ вкотре штрафує Вікіпедію: побачила фейки про СВО
Росія вкотре штрафує Вікіпедію за так звані фейки про "спеціальну воєнну операцію". Це вже одинадцятий раз.
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.
Російський суд оштрафував фонд Wikimedia, якому належить Вікіпедія, ще на 3 млн. рублів за відмову видалити статтю з "фейками" про війну Росії проти України.
Попередній штраф Вікіпедії виписали 13 травня 2023 року. Тоді вона мала сплатити 2 млн рублів. Причиною стала відмова компанії видалити статті, пов'язані з війною в Україні та військовими злочинами армії РФ.
Нагадаємо, Росія планує запустити нову електронну енциклопедію, що була б альтернативою Вікіпедії. Аналог буде поширений винятково на території РФ. У новий проєкт планується "перенести" перші майже 2 млн російськомовних статей прямо з Вікіпедії. Надалі платформа розвиватиметься самостійно.