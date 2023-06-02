РФ вкотре штрафує Вікіпедію: побачила фейки про СВО

Стартова сторінка Вікіпедії в інтернеті. Фото: Google

Росія вкотре штрафує Вікіпедію за так звані фейки про "спеціальну воєнну операцію". Це вже одинадцятий раз.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

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Російський суд оштрафував фонд Wikimedia, якому належить Вікіпедія, ще на 3 млн. рублів за відмову видалити статтю з "фейками" про війну Росії проти України.

Попередній штраф Вікіпедії виписали 13 травня 2023 року. Тоді вона мала сплатити 2 млн рублів. Причиною стала відмова компанії видалити статті, пов'язані з війною в Україні та військовими злочинами армії РФ.

Нагадаємо, Росія планує запустити нову електронну енциклопедію, що була б альтернативою Вікіпедії. Аналог буде поширений винятково на території РФ. У новий проєкт планується "перенести" перші майже 2 млн російськомовних статей прямо з Вікіпедії. Надалі платформа розвиватиметься самостійно.