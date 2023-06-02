РФ в который раз штрафует Википедию: увидела фейки о СВО

Стартовая страница Википедии в Интернете. Фото: Google

Россия снова штрафует Википедию за так называемые фейки о "специальной военной операции". Это уже в одиннадцатый раз.

Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Читайте также:

Российский суд оштрафовал фонд Wikimedia, которому принадлежит Википедия, еще на 3 млн рублей за отказ удалить статью с "фейками" о войне России против Украины.

Предыдущий штраф Википедии выписали 13 мая 2023 года. Тогда она должна была заплатить 2 млн рублей. Причиной послужил отказ компании удалить статьи, связанные с войной в Украине и военными преступлениями армии РФ.

Напомним, Россия планирует запустить новую электронную энциклопедию, которая была бы альтернативой Википедии. Аналог будет распространен исключительно на территории РФ. В новый проект планируется "перенести" первые почти 2 млн русскоязычных статей прямо из Википедии. В дальнейшем платформа будет развиваться самостоятельно.