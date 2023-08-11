Рівень підтримки України в США падає: стала відомою причина

Президент США Джо Байден у Конгресі. Фото: Голос Америки

Прихильники України на Капітолійському пагорбі очікують, що президент Джо Байден активізує свою аргументацію щодо того, чому США повинні надсилати Україні більше грошей для боротьби з Росією. Причиною цих занепокоєнь є послаблення підтримки України американською громадськістю.

Таку думку висловило видання CNN.

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Представники Білого дому впевнені, що додаткове фінансування для України у розмірі 24 мільярдів доларів, про яке Президент США попросив у четвер, зрештою отримає підтримку Конгресу, необхідну для того, щоб потрапити на його робочий стіл, а представники адміністрації кажуть, що вони не планують змінювати свою позицію щодо нагальності боротьби з російською агресією проти України.

Чому підтримка України слабне

Головне занепокоєння серед прихильників України в Конгресі цього літа полягає в тому, в якому ненадійному становищі вони можуть опинитися в подальшому. Особливо якщо підтримка громадськості послабиться через серйозні протистояння щодо фінансування, які можуть розгорнутися до кінця року.

Деякі з найвпливовіших захисників продовження допомоги Україні на Капітолійському пагорбі публічно та приватно доводили Білому дому, що їм потрібно зробити більше, щоб пояснити стратегічні переваги надсилання грошей США за кордон.

Серед них лідер республіканської більшості Мітч Макконнелл, який зробив усе можливе, щоб подолати стурбованість за кордоном тим, що республіканці втрачають інтерес до підтримки цих зусиль.

Навіть лідери республіканців у Сенаті сподівалися, що Байден зробить більше, щоб довести важливість допомоги США.

"Йому потрібно більше говорити про те, чому це потрібно. Я не думаю, що це надто важко аргументувати, знаючи, що росіяни скоюють воєнні злочини і що вони є загрозою для наших союзників", — сказав інший член Республіканської партії.

Раніше ми розповідали, у п'ятницю, 11 серпня, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох російських олігархів. Під обмеження також потрапив Російський союз промисловців та підприємців.

Нагадуємо, оцінка українського наступу в офіційних колах США відрізняється від тієї, яку дають йому американські ЗМІ. Їхні оцінки доволі позитивні.