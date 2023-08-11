Уровень поддержки Украины в США падает: стала известна причина

Президент США Джо Байден в Конгрессе Фото: Голос Америки

Сторонники Украины на Капитолийском холме ожидают, что президент Джо Байден активизирует свою аргументацию по поводу того, почему США должны присылать Украине больше денег для борьбы с Россией. Причиной этих беспокойств является ослабление поддержки Украины американской общественностью.

Такое мнение высказало издание CNN.

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Представители Белого дома уверены, что дополнительное финансирование для Украины в размере 24 миллиардов долларов, о котором Президент США попросил в четверг, получит поддержку Конгресса, необходимую для того, чтобы попасть на его рабочий стол, а представители администрации говорят, что они не планируют менять свою позицию относительно необходимости борьбы с российской агрессией против Украины.

Почему поддержка Украины ослабевает

Главное беспокойство среди сторонников Украины в Конгрессе этим летом состоит в том, в каком ненадежном положении они могут оказаться в дальнейшем. Особенно если поддержка общественности ослабнет из-за серьезных противостояний по финансированию, которые могут развернуться до конца года.

Некоторые из самых влиятельных защитников продления помощи Украине на Капитолийском холме публично и частно доказывали Белому дому, что им нужно сделать больше, чтобы объяснить стратегические преимущества по передаче денег США за границу.

Среди них лидер республиканского большинства Митч Макконнелл, сделавший все возможное, чтобы преодолеть обеспокоенность за границей тем, что республиканцы теряют интерес к поддержке этих усилий.

Даже лидеры республиканцев в Сенате надеялись, что Байден сделает больше, чтобы доказать важность помощи США.

"Ему нужно больше говорить о том, почему это нужно. Я не думаю, что это слишком трудно аргументировать, зная, что россияне совершают военные преступления и что они представляют угрозу для наших союзников", — сказал другой член Республиканской партии.

Ранее мы рассказывали, что в пятницу, 11 августа, Министерство финансов США ввело санкции против четырех российских олигархов. Под ограничение также попал Российский союз промышленников и предпринимателей.

Напомним, оценка украинского наступления в официальных кругах США отличается от той, которую дают ему американские СМИ. Их оценки достаточно положительные.