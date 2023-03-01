Секс-скандал: у Мережу виклали ніжні фото Кадирова з генералом-стриптизером

У Мережі розшукали фотографії, які свідчать про ніжні почуття двох "героїв росії"

Після секс-скандалу з еротичними танцями російського генерала Матовнікова в оголеному вигляді в Мережі гадають, хто ж міг бути адресатом генеральських танців.

Найбільш оригінальне припущення висунув російський журналіст Андрій Мальгін, який опублікував спільні фото Олександра Матовнікова та голови Чечні Рамзана Кадирова.

Все интересуются, а кто же сердечный друг генерала Матовникова. Ну это же элементарно. pic.twitter.com/FyJA7FjgQC — Андрей Мальгин (@andrey_malgin) February 28, 2023

За свідченням російських ЗМІ, генерал-стриптизер справді перебуває у вельми дружніх стосунках з Кадировим і часто буває у нього в гостях. Втім, Кадиров взагалі небайдужий до обіймів із чоловіками — наприклад, існує схожа фотографія, де голова Чечні демонструє свої ніжні почуття до володимира путіна:

Нагадаємо, раніше стало відомо про злите інтимне листування Матовнікова з невідомим чоловіком. Листування було викладено в Мережу майже одночасно з домашнім відео, на якому Матовніков танцює стриптиз у душі.