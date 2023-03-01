Секс-скандал: в Сеть выложили нежные фото Кадырова с генералом-стриптизером

Роман века: в Сети опубликовали нежные фото генерала-стриптизера с Кадыровым
После секс-скандала с эротическими танцами российского генерала Матовникова в обнаженном виде в Сети строят предположения о том, кто мог быть адресатом генеральских плясок.
Наиболее оригинальное предположение выдвинул российский журналист Андрей Мальгин, опубликовавший совместные фото Александра Матовникова и главы Чечни Рамзана Кадырова.
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"Все интересуются, а кто же сердечный друг генерала Матовникова. Ну это же элементарно", — написал он.
Все интересуются, а кто же сердечный друг генерала Матовникова. Ну это же элементарно. pic.twitter.com/FyJA7FjgQC— Андрей Мальгин (@andrey_malgin) February 28, 2023
По свидетельству российских СМИ, генерал-стриптизер действительно находится в весьма дружеских отношениях с Кадыровым и часто бывает у него в гостях. Впрочем, Кадыров вообще неравнодушен к объятьям с мужчинами — например, существует похожая фотография, где глава Чечни демонстрирует свои нежные чувства к владимиру путину:
Напомним, ранее стало известно о слитой интимной переписке Матовникова с неизвестным мужчиной. Переписка была выложена в сеть почти одновременно с домашним видео, на котором Матовников танцует стриптиз в душе.