Секс-скандал: в Сеть выложили нежные фото Кадырова с генералом-стриптизером

В Сети разыскали фотографии со свидетельствами нежных чувств двух "героев россии"

После секс-скандала с эротическими танцами российского генерала Матовникова в обнаженном виде в Сети строят предположения о том, кто мог быть адресатом генеральских плясок.

Наиболее оригинальное предположение выдвинул российский журналист Андрей Мальгин, опубликовавший совместные фото Александра Матовникова и главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Все интересуются, а кто же сердечный друг генерала Матовникова. Ну это же элементарно", — написал он.

Все интересуются, а кто же сердечный друг генерала Матовникова. Ну это же элементарно. pic.twitter.com/FyJA7FjgQC — Андрей Мальгин (@andrey_malgin) February 28, 2023

По свидетельству российских СМИ, генерал-стриптизер действительно находится в весьма дружеских отношениях с Кадыровым и часто бывает у него в гостях. Впрочем, Кадыров вообще неравнодушен к объятьям с мужчинами — например, существует похожая фотография, где глава Чечни демонстрирует свои нежные чувства к владимиру путину:

Напомним, ранее стало известно о слитой интимной переписке Матовникова с неизвестным мужчиной. Переписка была выложена в сеть почти одновременно с домашним видео, на котором Матовников танцует стриптиз в душе.