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Росія була попереджена про візит Байдена до Києва: жодних гарантій безпеки не було, — Салліван

21 лютого 2023 15:59
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Візит Байдена до Києва 20 лютого — росія не давала жодних гарантій безпеки
Джейк Салліван
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван підтвердив, що росія була попереджена про візит президента Джо Байдена до Києва. Однак російська сторона не давала жодних гарантій безпеки.

Про це пише видання Financial Times.

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"Вони тільки підтвердили отримання повідомлення. Не було обміну. Це було просто повідомлення і підтвердження отримання, жодних гарантій (безпеки. — Ред.)", — розповів Салліван. 

За його словами, для того, щоб російську сторону не здивувало посилення заходів безпеки, були надані подробиці графіку президента США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 20 лютого прибув з робочим візитом у Київ. Він зустрівся із Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською.

Після цього він вирушив з робочою поїздкою до Польщі. Потяг з американським президентом вночі прибув до Перемишля. Кортеж президента вирушив в аеропорт Ясенка під Жешувом, після чого він відправився до Варшави на борту Air Force 1.

Як відомо, зустріч американського лідера з президентом Польщі Анджеєм Дудою повинна пройти сьогодні о 13:00. Після переговорів вони повинні виступити із заявами. Вже о 17:30 Джо Байден планує виступити з промовою в садах королівського палацу, біля тераси Аркади Кубицького.

Згодом в Укрзалізниці розповіли подробиці, як Байден їхав до Києва

"Безпечно доставили президента США Джозефа Байдена до Києва і назад. Там, де Air Force One не літає, підхоплює Укрзалізниця. Train Force One — для лідерів, які мають сміливість боротися зі злом. Особисто", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що з Польщі до України Байден їхав майже 10 годин.

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