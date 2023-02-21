Визит Байдена в Киев 20 февраля – россия не давала никаких гарантий безопасности

Джейк Салливан

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан подтвердил, что россия была предупреждена о визите президента Джо Байдена в Киев. Однако российская сторона не давала никаких гарантий безопасности.

Об этом пишет издание Financial Times.

Гарантии безопасности от россии во время визита Байдена в Киев

"Они только подтвердили получение сообщения. Не было обмена. Это было просто сообщение и подтверждение получения никаких гарантий (безопасности — Ред.)", — рассказал Салливан.

По его словам, для того чтобы российская сторона не удивила усиление мер безопасности, были предоставлены подробности графика президента США.

Напомним, президент США Джо Байден 20 февраля прибыл с рабочим визитом в Киев. Он встретился с Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.

После этого он отправился рабочей поездкой в Польшу. Поезд с американским президентом ночью прибыл в Перемышль. Кортеж президента выдвинулся в аэропорт Ясенко под Жешувом, после чего отправился в Варшаву на борту Air Force 1.

Как известно, встреча американского лидера с президентом Польши Анджеем Дудой должна пройти сегодня в 13:00. После переговоров, они должны выступить с заявлениями. Уже в 17.30 Джо Байден планирует выступить с речью в садах королевского дворца, у террасы Аркады Кубицкого.

Впоследствии, в Укрзализныце рассказали подробности, как Байден ехал в Киев.

"Безопасно доставили президента США Джозефа Байдена в Киев и обратно. Там, где Air Force One не летает, подхватывает Укрзализныця. Train Force One — для лидеров, имеющих смелость бороться со злом. Лично", — говорится в сообщении.

Известно, что из Польши в Украину Байден уезжал почти 10 часов.