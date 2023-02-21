Визит Байдена в Киев 20 февраля – россия не давала никаких гарантий безопасности

Россия была предупреждена о визите Байдена в Киев: никаких гарантий безопасности не было, — Салливан
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан подтвердил, что россия была предупреждена о визите президента Джо Байдена в Киев. Однако российская сторона не давала никаких гарантий безопасности.
Об этом пишет издание Financial Times.
-
Для безопасности: в МОН призывают школы в Украине перейти на онлайн-обучение 22-24 февраля
-
Для четырех знаков зодиака неделя превратится в адскую ловушку: кому не повезет
-
Требовал взятку в тысячу долларов: судью с Кировоградщины отстранили от работы
-
В Одессе родилось 113 малышей: кто празднует именины на этой неделе
-
Крупный авиаперевозчик Германии отменил 34 тыс. рейсов: названа причина
-
Французская компания подала в суд на российский "Газпром" за не доснабжение газа
-
Путин наградил ракетную бригаду, которая сбила малазийский "Боинг"
-
В результате землетрясения в Турции погиб спортивный директор "Хатайспора"
-
Ядерные испытания КНДР загрязняют грунтовые воды: каким странам это чревато
-
Для украинских водителей хотят ввести еще одно требование: за нарушение — штраф
Гарантии безопасности от россии во время визита Байдена в Киев
"Они только подтвердили получение сообщения. Не было обмена. Это было просто сообщение и подтверждение получения никаких гарантий (безопасности — Ред.)", — рассказал Салливан.
По его словам, для того чтобы российская сторона не удивила усиление мер безопасности, были предоставлены подробности графика президента США.
Напомним, президент США Джо Байден 20 февраля прибыл с рабочим визитом в Киев. Он встретился с Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.
После этого он отправился рабочей поездкой в Польшу. Поезд с американским президентом ночью прибыл в Перемышль. Кортеж президента выдвинулся в аэропорт Ясенко под Жешувом, после чего отправился в Варшаву на борту Air Force 1.
Как известно, встреча американского лидера с президентом Польши Анджеем Дудой должна пройти сегодня в 13:00. После переговоров, они должны выступить с заявлениями. Уже в 17.30 Джо Байден планирует выступить с речью в садах королевского дворца, у террасы Аркады Кубицкого.
Впоследствии, в Укрзализныце рассказали подробности, как Байден ехал в Киев.
"Безопасно доставили президента США Джозефа Байдена в Киев и обратно. Там, где Air Force One не летает, подхватывает Укрзализныця. Train Force One — для лидеров, имеющих смелость бороться со злом. Лично", — говорится в сообщении.
Известно, что из Польши в Украину Байден уезжал почти 10 часов.