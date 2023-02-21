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Виступ Байдена у Польщі не буде відповіддю на послання путіна, — Салліван

21 лютого 2023 14:06
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Промова Байдена у Польщі 21 лютого — відповідей на послання путіна не буде
Джо Байден
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Промова президента США Джо Байдена у Варшаві у вівторок, 21 лютого, буде "ствердною заявою про цінності" й жодним чином не буде відповіддю російському диктатору володимиру путіну, який звернувся до Федеральних зборів рф.

Про це повідомляють CNN та The Guardian, посилаючись на заяву радника президента США з питань національної безпеки Джейкоба Саллівана. 

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Промова Байдена у Польщі

Спілкуючись із журналістами під час промови глави кремля, Салліван заявив, що, наскільки йому відомо, Байден її не дивиться. За його словами, звернення американського лідера не планували "як щось протилежне, це не риторичне змагання з кимось".

"Сьогоднішній виступ президента буде про щось більше. І ми обрали цей час, ми обрали цю дату не тому, що сьогодні виступає президент путін. Байден помістить війну у ширший контекст, який нагадає людям, де ми були перед цією війною торік, коли стояли фундаментальні питання перед міжнародним порядком, перед США, перед НАТО ", — наголосив Салліван.

Водночас радник Байдена заявив, що президент США згадає про "абсурдність" заяв путіна, що для росії нібито є "військова загроза" з боку України чи інших країн, але це не буде "спростуванням промови путіна".

"Це швидше для того, щоб покласти край аргументу, який росія наводила протягом певного часу", — додав він.

Нагадаємо, 21 лютого російський диктатор володимир путін виступив перед Федеральними зборами російської федерації.  Він заявив, що мешканці Донецької, Запорізької, Луганської і Херсонської областей України самі винні у війні та анексії, бо це вони самі, на думку путіна, проголосували за "приєднання до росії" на "референдумі".

Також путін згадав про одностатеві шлюби та гендерно-нейтрального бога на Заході.

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