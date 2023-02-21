Речь Байдена в Польше 21 февраля — ответов на послание путина не будет

Джо Байден

Речь президента США Джо Байдена в Варшаве во вторник, 21 февраля, будет "утвердительным заявлением о ценностях" и никоим образом не будет ответом российскому диктатору владимиру путину, обратившемуся к Федеральному собранию рф.

Об этом сообщают CNN и The Guardian, ссылаясь на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана.

Речь Байдена в Польше

Общаясь с журналистами во время выступления главы кремля, Салливан заявил, что, насколько ему известно, Байден ее не смотрит. По его словам, обращение американского лидера не планировалось "как что-то противоположное, это не риторическое соревнование с кем-то".

"Сегодняшнее выступление президента будет о чем-то большем. И мы выбрали это время, мы выбрали эту дату не потому, что сегодня выступает президент путин. Байден поместит войну в более широкий контекст, который напомнит людям, где мы были перед этой войной в прошлом году, когда стояли фундаментальные вопрос перед международным порядком, перед США, перед НАТО", — подчеркнул Салливан.

В то же время советник Байдена заявил, что президент США вспомнит об "абсурдности" заявлений путина, что для России якобы "военная угроза" со стороны Украины или других стран, но это не будет "опровержением речи путина".

"Это скорее для того, чтобы положить конец аргументу, который россия приводила в течение определенного времени", — добавил он.

Напомним, 21 февраля российский диктатор владимир путин выступил перед Федеральным собранием российской федерации. Он заявил, что жители Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины сами виноваты в войне и аннексии, потому что это они сами, по мнению Путина, проголосовали за "присоединение к россии" на "референдуме".

Также путин упомянул об однополых браках и гендерно-нейтрального бога на Западе.