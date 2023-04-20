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Росія готує новий податок для іноземних компаній, які йдуть із країни, — Bloomberg

20 квітня 2023 12:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росія готує новий податок для іноземних компаній, які йдуть із країни, — Bloomberg
Росіяни проходять повз банера з літерою Z/ яка стала символом вторгнення Росії в Україну. Фото: REUTERS/Alexey Malgavko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росія готує ще один сюрприз для іноземних компаній, які готуються покинути країну. Там планують ввести новий податок до вимоги продавати бізнес з 50% знижкою та отримати дозвіл уряду на виїзд.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Що відомо

За інформацією анонімних джерел видання, податок, що вводиться в Росії, на "непередбачуваний прибуток" також буде застосовуватися до тих, хто планує вихід з країни. За їх словами, як альтернатива збір може враховуватися в ціні, узгодженій у рамках продажу.

"Винятків не буде, тому що бюджет потребує грошей", — сказали анонімні джерела.

Чому в Росії вигадали нові "податки"

Як зазначає агентство, зіткнувшись із масовим результатом іноземців після вторгнення в Україну минулого року, російський уряд хоче збільшити свої доходи через так званий "добровільний внесок" до бюджету та вимоги знижки для компаній з країн, які він вважає недружніми. У чергу кандидатів на вихід з Росії входять такі компанії, як Volkswagen і банки UniCredit і Raiffeisen Bank International.

Оскільки державні фінанси різко погіршуються, а війна триває вже другий рік, Росія вживає додаткових заходів. За винятком нафтової, газової та вугільної промисловості, податок на непередбачені витрати спрямований на те, щоб отримати додаткові 300 мільярдів рублів (3,7 млрд доларів) шляхом стягнення 10% "надприбутку", отриманого у 2021-2022 роках, порівняно з попередніми двома роками.

Хоча збір набуде чинності лише з 2024 року, компанії мають можливість сплатити його цього року за половинною ставкою. Оподаткуванню підлягають підприємства, прибуток яких перевищує 1 млрд рублів.

Нагадаємо, нещодавно міжнародний інвестиційний банк (International Investment Bank), який пов'язаний із Росією і потрапив під санкції США, переносить свою штаб-квартиру з Угорщини до РФ. У банку також заявили про припинення роботи на території Європейського Союзу. 

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