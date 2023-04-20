Россия готовит новый налог для уходящих из страны иностранных компаний, — Bloomberg

Россияне проходят мимо баннера с буквой Z/ ставшей символом вторжения России в Украину. Фото: REUTERS/Alexey Malgavko

Россия готовит еще один сюрприз для иностранных компаний, готовящихся покинуть страну. Там планируют ввести новый налог в требование продавать бизнес со скидкой 50% и получить разрешение правительства на выезд.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Что известно

По информации анонимных источников издания, вводимый в России налог на "непредсказуемую прибыль" также будет применяться к тем, кто планирует выход из страны. По их словам, как альтернатива сбор может учитываться в цене, согласованной в рамках продаж.

"Исключений не будет, потому что бюджет нуждается в деньгах", — сказали анонимные источники.

Почему в России придумали новые "налоги"

Как отмечает агентство, столкнувшись с массовым результатом иностранцев после вторжения в Украину в прошлом году, российское правительство хочет увеличить свои доходы из-за так называемого "добровольного взноса" в бюджет и требований скидки для компаний из стран, которые он считает недружественными. В очередь кандидатов на выход из России входят такие компании как Volkswagen и банки UniCredit и Raiffeisen Bank International.

Поскольку государственные финансы резко ухудшаются, а война продолжается уже второй год, Россия принимает дополнительные меры. За исключением нефтяной, газовой и угольной промышленности, налог на непредвиденные расходы направлен на то, чтобы получить дополнительные 300 миллиардов рублей (3,7 млрд долларов) путем взимания 10% "сверхприбыли", полученной в 2021-2022 годах по сравнению с предыдущими двумя годами.

Хотя сбор вступит в силу только с 2024 года, компании могут уплатить его в этом году по половиной ставке. Налогообложению подлежат предприятия, прибыль которых превышает 1 млрд рублей.

Напомним, недавно международный инвестиционный банк (International Investment Bank), связанный с Россией и попавший под санкции США, переносит свою штаб-квартиру из Венгрии в РФ. В банке также заявили о прекращении работы на территории Европейского союза.