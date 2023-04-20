Россия готовит новый налог для уходящих из страны иностранных компаний, — Bloomberg
Россия готовит еще один сюрприз для иностранных компаний, готовящихся покинуть страну. Там планируют ввести новый налог в требование продавать бизнес со скидкой 50% и получить разрешение правительства на выезд.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Что известно
По информации анонимных источников издания, вводимый в России налог на "непредсказуемую прибыль" также будет применяться к тем, кто планирует выход из страны. По их словам, как альтернатива сбор может учитываться в цене, согласованной в рамках продаж.
"Исключений не будет, потому что бюджет нуждается в деньгах", — сказали анонимные источники.
Почему в России придумали новые "налоги"
Как отмечает агентство, столкнувшись с массовым результатом иностранцев после вторжения в Украину в прошлом году, российское правительство хочет увеличить свои доходы из-за так называемого "добровольного взноса" в бюджет и требований скидки для компаний из стран, которые он считает недружественными. В очередь кандидатов на выход из России входят такие компании как Volkswagen и банки UniCredit и Raiffeisen Bank International.
Поскольку государственные финансы резко ухудшаются, а война продолжается уже второй год, Россия принимает дополнительные меры. За исключением нефтяной, газовой и угольной промышленности, налог на непредвиденные расходы направлен на то, чтобы получить дополнительные 300 миллиардов рублей (3,7 млрд долларов) путем взимания 10% "сверхприбыли", полученной в 2021-2022 годах по сравнению с предыдущими двумя годами.
Хотя сбор вступит в силу только с 2024 года, компании могут уплатить его в этом году по половиной ставке. Налогообложению подлежат предприятия, прибыль которых превышает 1 млрд рублей.
Напомним, недавно международный инвестиционный банк (International Investment Bank), связанный с Россией и попавший под санкции США, переносит свою штаб-квартиру из Венгрии в РФ. В банке также заявили о прекращении работы на территории Европейского союза.