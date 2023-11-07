Росія може бути причетна до появи графіті зірок Давида у Парижі, — ЗМІ

Зірки Давида на стінах будинків у Парижі. Фото: Francetvinfo

Масова поява графіті із зіркою Давида на вулицях Парижа, ймовірно, може бути причетною до Росіян. Французькі ЗМІ вважають це частиною дестабілізаційної операції РФ.

Про це повідомляє Franceinfo.

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За інформацією видання, правоохоронці припускають, що за допомогою графіті із зіркою Давида росіяни намагалися дестабілізувати ситуацію у Франції. По всьому Парижу знайшли до 250 таких зірок.

Нещодавно правоохоронці піймали пару з Молдови, яка малювала вночі зірки Давида на фасадах будинків. Затриманим – близько 30 років. Перебуваючи під вартою, затримані заявили, що вони малювали за дорученням росіянина, який пообіцяв чималу суму коштів.

Прокуратура Франції розпорядилася, аби молдован помістили в СІЗО, тоді їх перевели в центр тимчасового утримання, де вони очікують на депортацію.

Згодом слідчі встановили особи ще однієї пари, яку помітили на камерах відеоспостереження. Однак підозрювані швидко покинули територію Франції.

У Franceinfo також зазначили, що тепер правоохоронні органи розслідують цю справу як "спробу дестабілізації з боку Москви".

"Тривають пошуки команди злочинців, які, схоже, досить добре координують свої дії і хочуть, щоб ці зірки побачили", — зазначив префект поліції Лоран Нуньєс.

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