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Росія може бути причетна до появи графіті зірок Давида у Парижі, — ЗМІ

7 листопада 2023 20:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Росія може бути причетна до появи графіті зірок Давида у Парижі, — ЗМІ
Зірки Давида на стінах будинків у Парижі. Фото: Francetvinfo
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Масова поява графіті із зіркою Давида на вулицях Парижа, ймовірно, може бути причетною до Росіян. Французькі ЗМІ вважають це частиною дестабілізаційної операції РФ.

Про це повідомляє Franceinfo.

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За інформацією видання, правоохоронці припускають, що за допомогою графіті із зіркою Давида росіяни намагалися дестабілізувати ситуацію у Франції. По всьому Парижу знайшли до 250 таких зірок.

Нещодавно правоохоронці піймали пару з Молдови, яка малювала вночі зірки Давида на фасадах будинків. Затриманим – близько 30 років. Перебуваючи під вартою, затримані заявили, що вони малювали за дорученням росіянина, який пообіцяв чималу суму коштів.

Прокуратура Франції розпорядилася, аби молдован помістили в СІЗО, тоді їх перевели в центр тимчасового утримання, де вони очікують на депортацію. 

Згодом слідчі встановили особи ще однієї пари, яку помітили на камерах відеоспостереження. Однак підозрювані швидко покинули територію Франції.

У Franceinfo також зазначили, що тепер правоохоронні органи розслідують цю справу як "спробу дестабілізації з боку Москви".

"Тривають пошуки команди злочинців, які, схоже, досить добре координують свої дії і хочуть, щоб ці зірки побачили", — зазначив префект поліції Лоран Нуньєс. 

Нагадаємо, в Європі за останні кілька днів надзвичайно зріс сплеск антисемітських інцидентів. Європейські євреї сьогодні знову живуть у страху після нападу ХАМАС на Ізраїль.

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