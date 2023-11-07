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Россия может быть причастна к появлению граффити звезд Давида в Париже, — СМИ

7 ноября 2023 20:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россия может быть причастна к появлению граффити звезд Давида в Париже, — СМИ
Звезды Давида на стенах домов в Париже. Фото: Francetvinfo
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Массовое появление граффити со звездой Давида на улицах Парижа, вероятно, может быть причастно к Россиянам. Французские СМИ считают это часть дестабилизационной операции РФ.

Об этом сообщает FranceInfo.

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По информации издания, стражи порядка предполагают, что с помощью граффити со звездой Давида россияне пытались дестабилизировать ситуацию во Франции. По всему Парижу обнаружили до 250 таких звезд.

Недавно стражи порядка поймали пару из Молдовы, которая рисовала ночью звезды Давида на фасадах домов. Задержанным — около 30 лет. Находясь под стражей, задержанные заявили, что они рисовали по доверенности россиянина, который пообещал немалую сумму средств.

Прокуратура Франции распорядилась, чтобы молдаван поместили в СИЗО, тогда их перевели в центр временного содержания, где они ожидают депортацию.

Впоследствии следователи установили человека еще одной пары, которую заметили на камерах видеонаблюдения. Однако подозреваемые быстро покинули территорию Франции.

В Franceinfo также отметили, что теперь правоохранительные органы расследуют это дело как "попытку дестабилизации со стороны Москвы".

"Идут поиски команды преступников, которые, похоже, достаточно хорошо координируют свои действия и хотят, чтобы эти звезды увидели", — отметил префект полиции Лоран Нуньес.

Напомним, в Европе за последние несколько дней очень возрос всплеск антисемитских инцидентов. Европейские евреи сегодня снова живут в страхе после нападения ХАМАС на Израиль.

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