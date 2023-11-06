В Європі надзвичайно зріс рівень антисемітизму, — Єврокомісія

Антиєврейські мітинги у Тегерані. Фото: REUTERS

В Європі за останні кілька днів надзвичайно зріс сплеск антисемітських інцидентів. Європейські євреї сьогодні знову живуть у страху після нападу ХАМАС на Ізраїль.

Про це йдеться в заяві Єврокомісії.

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У заяві йдеться, що за останні кілька днів сплеск антисемітських інцидентів по всій Європі досяг надзвичайного рівня, нагадуючи "найтемніші часи в історії".

"Ми спостерігаємо відродження антисемітських інцидентів і риторики в Європейському Союзі та в усьому світі: коктейлі Молотова кинули в синагогу в Німеччині, зірки Давида розбризкали житлові будинки у Франції, осквернене єврейське кладовище в Австрії, напади на єврейські магазини та синагоги в Іспанії. Це важкі часи, але ЄС підтримує свої єврейські громади", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, у відомстві закликали припинити напади, які спрямовані проти моделі суспільства, "заснованої на рівності, інклюзивності та повній повазі до прав людини".

"Євреї, мусульмани, християни – ніхто не повинен жити в страху перед дискримінацією або насильством через свою релігію або ідентичність. ЄС сповнений рішучості захищати добробут усіх своїх громад, етнічних, релігійних чи інших", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 листопада у Відні сталася пожежа на єврейському цвинтарі, на стінах невідомі намалювали свастику.

Додамо, аналогічні інциденти відбулися в Німеччині: невідомі зривали ізраїльські прапори з будинків громадян Ізраїлю та "маркували" їхні будинки зіркою Давида. Подібними діями прибічники Третього Рейху виявляли у країні ворожих євреїв. Натомість в Росії у Махачкалі сталися антисемітські заворушення, коли в аеропорту "Уйташ" приземлився літак з ізраїльськими біженцями.