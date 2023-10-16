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В Німеччині невідомі "маркують" будинки ізраїльтян, — Bild

16 жовтня 2023 20:52
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Німеччині невідомі "маркують" будинки ізраїльтян, — Bild
Німецькі правоохоронці на місці інциденту. Фото: Bild
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Німеччині невідомі зривають ізраїльські прапори з будинків громадян Ізраїлю та "маркують" їхні будинки зіркою Давида. Подібними діями прибічники Третього Рейху виявляли у країні ворожих євреїв.

Про це повідомляє Bild.

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У різних частинах Берліна на будинках, де мешкають євреї, почали з’являтися шестикінцеві зірки — нагадуючи часті панування нацистів, які такими ж зірками у 1930-х позначали магазини та підприємства в Німеччині, що належали євреям. Також по країні множаться всілякі антисемітські графіті. 

Друга "Кришталева ніч": в Німеччині невідомі "маркують" будинки ізраїльтян
Зірка Давида на стіні у Берліні. Джерело: Bild

По всій Німеччині невідомі зривають та спалюють прапори Ізраїлю, які вивішують біля держустанов на знак солідарності з єврейським народом, який зазнав нападу з боку терористів ХАМАС. Одну з зірок Давида виявили мешканці по Топштрассе, зображення було на стіні будинку. Також аналогічний символ виявили на дверях будинку на Боссештрассе у берлінському районі Фрідріхсхайн.

Німецька поліція ініціювала розслідування за статтями про порушення ненависті та заподіяння шкоди майну. Детективи планують ставити на облік громадян Палестини та росіян, оскільки наразі підозра падає на них. 

Нагадаємо, що раніше в ізраїльській армії заявили про ліквідацію одного з високопоставлених ватажків ХАМАСу, який відповідав за розвідку. Також сьогодні у ЦАХАЛі відрапортували про знищення одного з ватажків терористів Муетаза Ейда.  

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