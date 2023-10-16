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Євросоюз зробив офіційну заяву щодо війни в Ізраїлі

16 жовтня 2023 04:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Євросоюз зробив офіційну заяву щодо війни в Ізраїлі
Прапори Європейського союзу. Фото: Pixabay
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Щодо загострення на Близькому Сході країни Європейського союзу виступили із спільною заявою. Вони засудили дії бойовиків угруповання ХАМАС проти Ізраїлю та закликали звільнити заручників.

Заяву погодили 27 країн-учасниць ЄС. Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

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Заява Європейського союзу щодо ситуації в Ізраїлі

Повідомляється, що члени Європейської Ради прийняли заяву щодо ситуації, що розвивається на Близькому Сході.

Євросоюз засудив ХАМАС та його жорстокі терористичні атаки в Ізраїлі.

"Терору немає виправдання. Ми рішуче наголошуємо на праві Ізраїлю захищатися відповідно до гуманітарного та міжнародного права перед обличчям таких насильницьких і невибіркових нападів", — йдется в заяві.

Також в Євросоюзі закликали ХАМАС негайно звільнити всіх заручників без будь-яких попередніх умов.

"Ми знову наголошуємо на важливості надання термінової гуманітарної допомоги та готові продовжувати підтримувати тих цивільних осіб, які найбільше її потребують у Газі, у координації з партнерами, гарантуючи, що така допомога не буде зловживана терористичними організаціями. Важливо запобігти регіональній ескалації", — заявили країни Європейського союзу.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден може приїхати до Ізраїлю. Принаймні, запрошення від прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньяху Президент США отримав. Якщо Байден приїде до Ізраїлю, він стане першим главою держави, який відвідав країну після нападу ХАМАС 7 жовтня.

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