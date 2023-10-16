Євросоюз зробив офіційну заяву щодо війни в Ізраїлі

Прапори Європейського союзу. Фото: Pixabay

Щодо загострення на Близькому Сході країни Європейського союзу виступили із спільною заявою. Вони засудили дії бойовиків угруповання ХАМАС проти Ізраїлю та закликали звільнити заручників.

Заяву погодили 27 країн-учасниць ЄС. Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

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Заява Європейського союзу щодо ситуації в Ізраїлі

Повідомляється, що члени Європейської Ради прийняли заяву щодо ситуації, що розвивається на Близькому Сході.

Євросоюз засудив ХАМАС та його жорстокі терористичні атаки в Ізраїлі.

"Терору немає виправдання. Ми рішуче наголошуємо на праві Ізраїлю захищатися відповідно до гуманітарного та міжнародного права перед обличчям таких насильницьких і невибіркових нападів", — йдется в заяві.

Також в Євросоюзі закликали ХАМАС негайно звільнити всіх заручників без будь-яких попередніх умов.

"Ми знову наголошуємо на важливості надання термінової гуманітарної допомоги та готові продовжувати підтримувати тих цивільних осіб, які найбільше її потребують у Газі, у координації з партнерами, гарантуючи, що така допомога не буде зловживана терористичними організаціями. Важливо запобігти регіональній ескалації", — заявили країни Європейського союзу.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден може приїхати до Ізраїлю. Принаймні, запрошення від прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньяху Президент США отримав. Якщо Байден приїде до Ізраїлю, він стане першим главою держави, який відвідав країну після нападу ХАМАС 7 жовтня.