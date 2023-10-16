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Евросоюз сделал официальное заявление о войне в Израиле

16 октября 2023 04:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Евросоюз сделал официальное заявление о войне в Израиле
Флаги Европейского союза. Фото: Pixabay
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Об обострении на Ближнем Востоке страны Европейского союза выступили с совместным заявлением. Они осудили действия боевиков группировки ХАМАС против Израиля и призвали освободить заложников.

Заявление согласовали 27 стран-участниц ЕС. Об этом идет речь на сайте Европейского Совета.

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Заявление Европейского союза по ситуации в Израиле

Сообщается, что члены Европейского Совета приняли заявление о ситуации, которая развивается на Ближнем Востоке.

Евросоюз осудил ХАМАС и его жестокие террористические атаки в Израиле.

"Террору нет оправдания. Мы решительно подчеркиваем право Израиля защищаться в соответствии с гуманитарным и международным правом перед лицом таких насильственных и неизбирательных нападений", — говорится в заявлении.

Также в Евросоюзе призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников без предварительных условий.

"Мы вновь подчеркиваем важность оказания срочной гуманитарной помощи и готовы продолжать поддерживать тех гражданских лиц, которые больше всего ее нуждаются в Газе, в координации с партнерами, гарантируя, что такая помощь не будет злоупотреблена террористическими организациями. Важно предотвратить региональную эскалацию", — заявили страны Европейского союза.

Напомним, американский президент Джо Байден может приехать в Израиль. По крайней мере, приглашение от премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху Президент США получил. Если Байден приедет в Израиль, он станет первым главой государства, посетившим страну после нападения ХАМАС 7 октября.

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